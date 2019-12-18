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Mamaklılar ilk köy konağına kavuştu

Mamaklıların sosyal bağlarını güçlendirmeyi, günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü canlandırmayı, komşuluk ilişkilerini artırmayı amaçlayan Gökçeyurt Köy Konağı ve Kültür Merkezi hizmete açıldı.

Tuğçe Cantürk
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Akgül başlattı, Başkan Köse tamamladı

Mamak’ta ilk olma özelliği taşıyan projenin açılışına Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, önceki dönem Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı. 620 metrekarelik alanda inşa edilen, aynı zamanda düğün, nişan, asker uğurlama gibi sosyal ve kültürel organizasyonlara da ev sahipliği yapacak olan Gökçeyurt Köy Konağı ve Kültür Merkezi mahalle sakinlerinin yeni buluşma adresi olacak.

Köy kültürü yaşatılacak

Köy kültürünün güzelliklerinin yaşatılacağı bir projenin hayata geçtiğini ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Bizler bu kültürle büyüdük. Bu projenin komşuluk ilişkilerini yeniden canlandıracağına ve mahallede birlik ve beraberliğin artmasına vesile olacağına inanıyorum. İki belediye başkanımıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Gökçeyurtluların buluşma noktası olacak

Mamaklıların bütün ihtiyaçlarına, hayatlarının her kısmına dokunan işler yapmaya devam edeceklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugünde o işlerden biri ilçemizde hizmete girdi. Önceki dönem Mamak Belediye Başkanımız Mesut Akgül’ün başlattığı, hemşehrilerimizi tek çatı altında toplayacak olan projeyi tamamlamak bizlere nasip oldu. Bugünde birlikte açılışını yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum “dedi.  Eski köy geleneklerinin yaşatılacağı projenin aynı zamanda Gökçeyurtluların buluşma noktası olacağını kaydeden Köse, “Her alanda gelişen ve kalkınan ilçemizi dün olduğu gibi bugün de el ve gönül birliğiyle daha büyük hedeflere taşıyoruz. Güzel Mamak’ımızdaki güzellikleri hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz. İçimizdeki sevda, aşk ve hayalle startını verdiğimiz Güzel Mamak’ı marka ilçe haline getirecek projelerimizin de kurdele kesim törenlerinde inşallah sizlerle buluşacağız” dedi.

Hizmet bir bayrak yarışıdır

Hizmetin bir bayrak yarışı olduğunu ifade eden önceki dönem Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül , ”Bugün bu bayrağı Murat kardeşimiz taşıyor. Kardeşlik ruhu içerisinde elbirliğiyle Mamak’ta hizmet etmeye devam ediyoruz. Çıktığımız bu yolda başlattığımız projelerimizden biride Gökçeyurt Köy Konağı ve Kültür Merkezi’ydi. Benim için bugün bu güzel projenin tamamladığını görmek ve açılışa davet edilmek çok kıymetli ve önemli. Başta Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu güzel eserin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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Bugün 12:59 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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