Acid Arab feat Cem Yıldız yılın en uzun gecesinde Ankara'da

Sadece son 3 yılda 50 ülkede 260’tan fazla lokasyonda seyirci ile buluşan Parisli müzisyenler ile Cem Yıldız birlikte, Red Bull ve Kite iş birliğiyle performans gösterecek.

Müzik yolculuklarına Ortadoğu ezgilerini çeşitli techno ve elektronik altyapılarla yorumlayarak Türkiye dahil birçok ülkede beğeni toplayan Acid Arab, 21 Aralık Cumartesi akşamı Ankaralı müzikseverlerle buluşacak. Paris'li elektronik müzik grubu Acid Arab'ın Fransız DJ'leri Guido Minisky ve Hervé Carvalho, geçen yıl Cem Yıldız ile birlikte gerçekleştirdikleri iş birliği ‘Stil’ ile Türk müzikseverlerin gönlünü kazanmıştı. Acid Arab ile Cem Yıldız, birçok başarılı çalışmasıyla Ankaralılar için performans sergileyecek.

Red Bull iş birliğiyle Kite’da gerçekleşecek olan gecede, Acid Arab aynı zamanda yeni albümü ‘Jdid’i de Türk müzikseverler için ilk kez çalacak.