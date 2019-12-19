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Konut Sahibi Olmak İsteyenler Dikkat: Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Kasım ayında konut satışları; indirim yapılan konut kredisi faizleri ve bunun yanı sıra KDV ile tapu harcında indirime gidilmesiyle birlikte %54,5 oranında artış gösterdi. Düşen kredi faizlerinin etkisiyle birlikte konut alımlarında banka kredisi kullanım oranı tam %725 oranında arttı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Konut kredisi faizlerinin %1'in altına gerilemesiyle birlikte oldukça hızlı bir şekilde atağa kalkan konut satışları, yılın son 2 ayına da oldukça hızlı bir şekilde giriş yapmış durumda. Tamamıyla tüm Türkiye ele alındığında satış yapılan konut sayısı 138.372 oldu. Kasım ayında satışı gerçekleştirilen konut sayısı 2018 yılı Kasım ayına kıyasla %54,5 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Kasım ayına yönelik konut satış istatistikleri, Ağustos ayından bugüne denk; basamak basamak düşüş gösteren faiz oranları sebebiyle git gide artmış durumda.

1 Ağustos 2019 tarihinde 3 kamu bankası, konut kredisi faiz oranlarında %0.99 faiz oranıyla vatandaşlaırn karşısına çıkmıştı. Özel bankalarda bu süreçte %1.35'in üzerinde olan faiz oranları; Ekim ayından itibaren %0.98'e çekildi.

2018 yılının Ocak - Kasım aylarını kapsayan 11 aylık döneminde toplam olarak 1.238.553 konut satışı yapılırken söz konusu konutların 269.672 tanesi ipotekli olarak, 968.881 tanesi ise diğer satış türleriyle birlikte yeni sahiplerine kavuşmuştu.

2019 yılı Ocak - Kasım aylarını kapsayan 11 aylık dönemde ise toplam satılan konut sayısı 1.146.755 olurken; bu konutlardan 282.230 tanesi ipotekli, 864.425 tanesi ise diğer satış türleriyle satılmıştı.

Acele Edin, Fırsatı Kaçırmayın!

Gayrimenkul satışlarında artışı etkileyen faktörlerden bir diğeri ise, yıl sonuna kadar devam edecek olan KDV ve tapu harcı indirimi oldu. Konut satışlarında normalde %4 oranında alan tapu harcı %3'e, 150 metrekare ve üzeri konutlarda %18 olan KDV oranı %8'e çekildi.

Bu dönem içerisinde bir taraftan ihtiyaçlar için alımlar dikkat çekerken, diğer yandan konuta yatırım yapanların da sektörde etkisini gösterdiği görüldü. 2019 yılına yüksek seviyelerden devam etmekte olan mevduat faizi sebebiyle konut yatırımı yapmak yerine, paralarnı TL ve döviz mevduatına yatıranlar, son birkaç aydır tekrardan yavaş yavaş konut yatırımına dönmüş durumda.

Bugün 06:01 TSİ - Ekonomi

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