Gelin Adayı Hanife Sonunda Muradına Erdi!

Katılım gerçekleştirdiği evlilik programlarıyla birlikte şöhret olan ve başörtüsünü çıkarıp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla her hafta 1 kez kesinlikle magazin gündemine oturmayı başaran fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz ile dünya evine girdi.

İlk Fotoğraflar Yayıldı

Çiftin nikah fotoğraflarından ilk kareler sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı. Instagram'da bulunan ve magazin haberleri veren bir sayfa, Hanife Gürdal'ın nikahından 2 farklı kareyi hikaye olarak atarak Gürdal'ın evlendiğini kanıtladı.

Kendi Hesabından da Paylaştı

Evlilik programlarıyla tanınan ve Umut isimli damat adayına talip olup reddedildikten sonra gelen her adayını geri çeviren Hanife Gürdal sonunda muradına ererek istediği evliliğe kavuştu. Gürdal, Instagram hesabının hikayeler kısmından, zeyn_moda isimli kullanıcının "mutluluklar canım benim" yazdığı fotoğrafı paylaştı.

Gelin Adayı Hanife Kimdir?

Magazin gündeminde sürekli "Gelin adayı Hanife" olarak bahsedilen Hanife Gürdal'ın kim olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. 1995 yılında İzmir, Torbalı'da hayata gözlerini açan Gürdal'ın toplam 3 kardeşi bulunmaktadır.

Tam adı Hanife Ömrüm Gürdal olan fenomen gelin adayı liseden mezun olmuş, üniversiteye gitmemiştir. 1.64 cm boyu bulunan Gürdal'ın ağırlığı 59 kg'dır.

Hanife Gürdal, 2015 yılı Şubat ayında ATV ekranlarında izleyenlerin karşısına gelen ve sunuculuğu Esra Erol tarafından yapılan evlilik programına katılmıştır. İlk programda Umut iimli bir damat adayına talip olmuştur. Reddedilen Hanife, 10 ay boyunca programda kalıp oldukça çarpıcı çıkışlar yaparak gelen tüm adaylarını reddetmişti.

10 aydan daha fazla süre Esra Erol tarafından sunulan programda hayatının aşkını arıyan Gürdal, ardından 2015 Kasım itibarıyla FOX ekranlarında izleyenlerin karşısına gelen Zuhal Topal'ın izdivaç programına katılmış ve orada taliplerini aramaya başlamıştır.

Bugüne kadar hiç evlenmeyen ve taliplerini bekleyen Gürdal, karşısına çıkan her talibini reddetti. 19 Ekim 2016'da Popstar Bayhan Gürhan, Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katılarak Gürdal'a talip oldu. Gürdal Bayhan'la yakından görüşmek istedi. Fakat sonuç olarak yine reddetti.