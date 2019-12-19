Uludağ'da Cansız Bedenine Ulaşılan Dağcının Ölüm Sebebi Ortaya Çıktı!

Uludağ'da kaybolan kayıp 2 dağcı için devam eden arama kurtarma çalışmaları dün 17.günündeydi. Yapılan çalışmalarda 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

İki dağcının cansız bedenleri ölüm nedenlerinin tespit edilebilmes için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada gerçekleştirilen incelemeler sonucunda dağcılardan Efe Sarp'ın ölüm sebebinin ısı kaybına bağlı hipotermi olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'dan 1 Aralık Pazar sabah Uludağ'a giden amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp; 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı önüne park etti ve zirveye tırmanmak için hemen harekete geçti.

İki dağcı bir süre sonra alanı tamamen etki altına alan sis ve kararma sonucunda yollarını kaybettiler. Mert Alparslan ve Efe Sarp'tan herhangi bir şekilde haber alamayan aileleri, saatler akşamı gösterdiğinde durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi.

Yapılan ihbarın ardından saat 23.00 civarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Özel Harekat ve toplam olarak 5 farklı arama kurtarma ekibi bölgede arama çalışmaları başlatıt. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgeleri didik didik aranarak dağcılara ulaşılmaya çalışıldı.

Mont, Bere ve Baton Bulundu

Arama kurtarma ekipleri, çalışmaların 7.gününe girildiğinde Küreklidere Şelalesi'nin yakın konumlarında Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilen kırmızı renkli bir mont, yeşil renkli bir bere ve bir adet anahtarlık buldular.

Bu ipucunun ardından aramalar bu bölge üzerinde daha yoğunluk kazandı. Çalışmalar 9.güne girdiğinde ise iki şahsa ait olduğu tespit edilen 2 farklı dağcı batonuna ulaşıldı. Bu gelişmeler sonrasında Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı, termal drone, metal arama dedektörleri ile birlikte bölge üzerinde arama - kurtarma çalışmaları yapıldı.

Cansız Bedenlerine Ulaşıldı

İki dağcı için aralıksız olarak devam ettirilen arama - kurtarma çalışmaları 17.güne girdiğinde; Küreklidere Şelalesi'nin yakın konumlarında kırmızı montun olduğu bölgeden 100 metre ileride, şelale içerisinde Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilen bir ceset bulundu.

Çalışmalarını bu bölge üzerinde daha da yoğunlaştırarak alanı daraltan ekipler, 1 kilometre uzaklıkta ise kayalıkların altında ikinci bir cesede ulaştı. Bu cesedin de diğer dağcı Mert Alpaslan'a ait olduğu ortaya çıktı.