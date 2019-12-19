Tüm Çalışanların Dikkatine! İşte Bu Kadar Zam Alacaksınız

Mercer Türkiye ve Ege Genç İş İnsanları Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen Küresel Yetenek Trendleri & 2019 Ücret Araştırması'nın paylaşılarak en ince ayrınsıtına kadar ele alındığı söz konusu toplantı EGİAD Dernek Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya çok sayıda vasıflı insan kayılım gerçekleştirdi. Dünya genelinde 16 coğrafyadan en önemli 9 sektörden; 7.300'den fazla üst düzey yöneticisi ise İK lideri ve çalışanın katıldığı araştırmayla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Baz Ücret Algısı

Mercer Bilgi Hizmetleri Lideri Güneş Nalbantoğlu, çalışanlara verilen paranın, futbol ve politika gibi herkesi ilgilendiren bir konu olduğunun altını çizerek; ücret denilince akla hemen maaş geldiğini fakat artık şirketlerin işçilere sağladığı farklı ücret kalemleri de olduğunu; bu ücret kalemlerinin yol yardımı, yemek, yiyecek yardımı gibi toplam garanti ücreti, nakit ücreti ve gelir paketleri bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'de şirketlerin sağladığı olanaklara bakıldığında bu noktada zengin bir ülke olduğumuzu vurgulayan Nalbantoğlu, Cep telefonu, şirket aracı, özel sağlık sigortası ve sosyal kulüp gibi çok sayıda ayrıcalık bulunduğunu fakat baz ücret algısının bunlara rağmen hala çok yüksek olduğunu iletti.

Türkiye'de ücret konusunu en derinden etkileyen şeyin enflasyon olduğuna dikkat çekerek açıklamalarına devam eden Nalbantoğlu, enflasyonda oldukça dalgalanma meydana geldiğini, 2019 yılında enflasyonu %12 ile kapatacağmızı tahmin ettiklerini ve geçen yıl asgari ücrete %26 zam yapıldığını belirtti.

Ne Kadar Zam Yapılacak?

Nalbantoğlu, İzmir ve Manisa'dan 138, Türkiye genelinden ise 500'den fazla firmanın katılım gösterdiği söz konusu 2019 Ücret ve Yan Haklar Araştırması sonuçlarıyla ilgili de bilgi aktarımında bulundu.

2020'de planlanan ücret artış bütçesinin %12 ila %15 arasında olduğunu aktaran Nalbantoğlu, yabancı şirketlerin enflasyonun daha üstünde artış yapacaklarından emin olduklarını ekledi.

Bankacılık sektöründe ise %12 ile en düşük artışın meydana geleceğini sözlerine ekleyerek, Ege Bölgesi'nde yer alan yabancı sermaye şirketlerin çok daha iyi maaşlar verdiğini, üst düzey yöneticiler konusunda İzmir'in artık İstanbul'un gerisinde kalığını da belirtti. Yani kısaca zam oranının %12 - 15 arasında olacağını söyledi.