Masterchef Soner Sivrioğlu, Giydiği Hırkayla Sosyal Medyanın Diline Düştü!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından olan Masterchef'in ünlü jürilerinden olan ve neredeyse söylediği her sözle güldürmeyi başaran Somer Sivrioğlu, son programda üzerine giydiği mor hırkayla birlikte sosyal medanın gündemine düştü.

Beğeni ve Yorum Yağmuruna Tutuldu

Masterchef programına renk katan şefi Somer Sivrioğlu, mor renkli uzun hırkasıyla birlikte verdiği pozla Instagram'dan beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Toplam takipçi sayısı 623.000 olan ünlü şef, bu paylaşımıyla birlikte 100.000'e yakın beğeni sayısına ulaşarak hesabındaki en yüksek beğeniye sahip fotoğrafın bu olmasını sağladı.

Somer Sivrioğku yaptıpı paylaşımın açıklama kısmına, "Hırkayı ören abla, kör oldu." notu düştü.

Somer Sivrioğlu Kimdir?

1971 yılında hayata gözlerini açan Somer Sivrioğlu, 25 yaşına geldiğinde Yüksek Lisans yapma amacıyla Avustralya'ya gitme fırsatı bulmuştur.

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olup ardından bu konu üzerinde yüksek lisans yapmıştır. Aslı Sencer Sivrioğlu ile hayatını birleştiren ve bu güzel evliliğinden iki çocuğu bulunan Sivrioğlu, bir erkek, bir de kız babasıdır.

İşlerini eşiyle birlikte yönetmekte olan ünlü şefin eşi ise işyerinin finansman kısmına yoğunlaşmıştır. İkizler burcu olan Sivrioğlu, oldukça fanatik Fenerbahçelidir.

Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programı sunan Sivrioğlu, aynı zamanda köşe yazarlığı da yapmıştır. Geçmiş zamanlardan günümüze, en iyi restaurant; en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi onlarca ödülü almak için hak kazanan Sivrioğlu, Efendy isimli restoranını Sydney'de en iyi restauranlar arasına girdirmeyi başarmıştır.

Yıllar önce dedesinin yaşadığı dönemde, dedesinin Eskişehir'de yer alan hamam ve otelini yüksek bir ücrete satarak, İstanbul'dan günümüzde oturdukları apartmanı satın alan Sivrioğlu, dede tarafından aslen Eskişehirlidir.