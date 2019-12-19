Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 06:51 TSİ- Magazin G: Bugün 07:01 TSİ

Masterchef Soner Sivrioğlu, Giydiği Hırkayla Sosyal Medyanın Diline Düştü!

TV8 ekranlarında izleyenlerin karşısına gelen MasterChef isimli yarışmanın jürilerinden olan Somer Sivrioğlu, son yayınlanan bölümde üzerine giydiği mor hırkasıyla sosyal medyanın diline düştü. Hırkayla verdiği gülümsediği pozu Instagram'dan da takipçilerine ileten Sivroğlu'nun; emojiyle hırkayı ören kişinin kör olduğunu belirtmesi takipçilerini güldürdü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından olan Masterchef'in ünlü jürilerinden olan ve neredeyse söylediği her sözle güldürmeyi başaran Somer Sivrioğlu, son programda üzerine giydiği mor hırkayla birlikte sosyal medanın gündemine düştü.

Beğeni ve Yorum Yağmuruna Tutuldu

Masterchef programına renk katan şefi Somer Sivrioğlu, mor renkli uzun hırkasıyla birlikte verdiği pozla Instagram'dan beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Toplam takipçi sayısı 623.000 olan ünlü şef, bu paylaşımıyla birlikte 100.000'e yakın beğeni sayısına ulaşarak hesabındaki en yüksek beğeniye sahip fotoğrafın bu olmasını sağladı.

Somer Sivrioğku yaptıpı paylaşımın açıklama kısmına, "Hırkayı ören abla, kör oldu." notu düştü. 

Somer Sivrioğlu Kimdir?

1971 yılında hayata gözlerini açan Somer Sivrioğlu, 25 yaşına geldiğinde Yüksek Lisans yapma amacıyla Avustralya'ya gitme fırsatı bulmuştur.

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olup ardından bu konu üzerinde yüksek lisans yapmıştır. Aslı Sencer Sivrioğlu ile hayatını birleştiren ve bu güzel evliliğinden iki çocuğu bulunan Sivrioğlu, bir erkek, bir de kız babasıdır.

İşlerini eşiyle birlikte yönetmekte olan ünlü şefin eşi ise işyerinin finansman kısmına yoğunlaşmıştır. İkizler burcu olan Sivrioğlu, oldukça fanatik Fenerbahçelidir.

Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programı sunan Sivrioğlu, aynı zamanda köşe yazarlığı da yapmıştır. Geçmiş zamanlardan günümüze, en iyi restaurant; en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi onlarca ödülü almak için hak kazanan Sivrioğlu, Efendy isimli restoranını Sydney'de en iyi restauranlar arasına girdirmeyi başarmıştır.

Yıllar önce dedesinin yaşadığı dönemde, dedesinin Eskişehir'de yer alan hamam ve otelini yüksek bir ücrete satarak, İstanbul'dan günümüzde oturdukları apartmanı satın alan Sivrioğlu, dede tarafından aslen Eskişehirlidir.

Bugün 06:51 TSİ - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Masterchef Soner Sivrioğlu, Giydiği Hırkayla Sosyal Medyanın Diline Düştü! mask
Masterchef Soner Sivrioğlu, Giydiği Hırkayla Sosyal Medyanın Diline Düştü!
Ünlü Şarkıcı Masa Üstünde Dans Ederken Masa Kırıldı! mask
Ünlü Şarkıcı Masa Üstünde Dans Ederken Masa Kırıldı!
Gelin Adayı Hanife Sonunda Muradına Erdi! mask
Gelin Adayı Hanife Sonunda Muradına Erdi!
Ünlü Oyuncu Soğuğu Umursamadı: Kırmızı Bikiniyle Sokaklarda Gezdi! mask
Ünlü Oyuncu Soğuğu Umursamadı: Kırmızı Bikiniyle Sokaklarda Gezdi!
Çok Sayıda Ünlü Oyuncu Bu Projeyle Bir Araya Geldi: Müthiş! mask
Çok Sayıda Ünlü Oyuncu Bu Projeyle Bir Araya Geldi: Müthiş!
Ünlü Şarkıcı Göğüs Dekoltesiyle Yürek Hoplattı: Kısa Sürede Binlerce Beğeni Aldı mask
Ünlü Şarkıcı Göğüs Dekoltesiyle Yürek Hoplattı: Kısa Sürede Binlerce Beğeni Aldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Seymen ve Bacıreren gösterisi 100. yıl coşkusu yaşattı mask
Seymen ve Bacıreren gösterisi 100. yıl coşkusu yaşattı
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu mask
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu
DSİ Genel Müdürlüğü binasındaki yangın söndürüldü mask
DSİ Genel Müdürlüğü binasındaki yangın söndürüldü
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor mask
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor
Ankara Optimum AVM'de Kültür Sanat Bahçesi etkinlikleri başladı! mask
Ankara Optimum AVM'de Kültür Sanat Bahçesi etkinlikleri başladı!
Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı mask
Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı mask
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı mask
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL