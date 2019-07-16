Son Dakika
Beşiktaş ABD’li futbolcu Tyler Boyd’i renklerine kattı
Bugün Neler Yaşandı -15 Temmuz 2019 2019 Günün Özeti
S-400 teslimatında 8. uçak Ankara’ya geldi
Ankara'ya şehit ateş düştü
Pençe Harekatı'nda toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara Yüzme Havuzları | Ankara Havuz Rehberi | Ankara Aquaparkları
"Allah bizden korku hissini alıp tankların üzerine yürüme cesareti verdi"
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kabusa dönen orman yangını söndürüldü
Bugün Neler Yaşandı, 13.07.2019 2019 Günün Özeti

Çankaya Belediyesi Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Çankaya Belediyesi Haberleri

Çankaya Belediyesi Haberleri, Güncel Çankaya Haberleri, çankaya belediyesi son dakika haberleri, Çankaya Son Dakika Haber, çankaya belediye başkanı.

Haber 16.07.2019, 01:10 Emir Yılmaz
Çankaya Belediyesi Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Çankaya Belediyesi Haberleri

Çankaya Belediyesi Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Çankaya Belediyesi Haberleri

Türkiye’nin başkenti Ankara’nın kalbi konumunda yer alan ilçesi Çankaya olarak gösterilmektedir. Neredeyse 1 Milyon kişinin yaşadığı Çankaya, aynı zamanda başkentin karar alma ve siyasi merkezi olarak önemli bir konumda yer almaktadır. Ankara’nın merkezi konumunda bulunan bu ilçede Çankaya Belediyesi hakkında çıkan haberler de Türkiye’nin doğrudan gündemine etki etmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bakanlıklar, resmi kurumlar, üniversiteler ve daha birçok önemli kurum ve kuruluşun yer aldığı Çankaya Belediye Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, Çankaya Belediyesinin tarihindeki en yüksek oy oranını alarak CHP’den belediye başkanı seçilen Alper Taşdelen tarafından yürütülmektedir.   

Türkiye’nin beyni konumunda yer alan Çankaya, yıl içinde birçok önemli siyasi kararın alındığı bir merkez ve aynı zamanda birçok farklı olayın yaşandığı kozmopolit bir ilçedir. Türkiye’nin birçok ilinden büyük olan Çankaya’da gün içinde meydana gelen tüm son dakika haberleri, güncel kararlar ve daha fazlası Ankara haber platformumuz üzerinden anbean yayınlanmaktadır.

Çankaya Belediyesinde Son Dakika Haberi!

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden olan Çankaya, Ankara’nın merkez ilçelerinden biridir. Özellikle devletin temel birimlerini bünyesinde bulundurmasından dolayı gün içinde sayısız hareketli olayın yaşanmasına neden olmaktadır. En güncel Çankaya Belediye haberleri ve Ankara geneli tüm son dakika gelişmeleri, güncel haber portalımız üzerinden takip edilebilmektedir.

Yerel seçimlerin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP’nin adayı Mansur Yavaş kazanmıştır. Büyükşehirle birlikte birçok önemli ilçenin seçimlerini de kazanan CHP, Çankaya Belediyesinde de tarihi bir yerel seçim sonucu elde etmiştir.

Türkiye’nin nabzının attığı ve her gün ülke, hatta dünya gündemine doğrudan etki edecek bir olayın yaşandığı Çankaya’dan, en doğru ve güncel bilgileri haber sitemiz üzerinden alabilirsiniz. Ankara son dakika haberlerinin yanı sıra Ankara’nın birçok önemli ilçesinde meydana gelen tüm haberler anlık olarak paylaşılmaktadır.

Ankara Çankaya Haberleri!

Siyasi açıdan büyük bir öneme sahip olan Çankaya, gün içinde birçok farklı asayiş olayının da yaşandığı bir bölgedir. Ankara Çankaya güncel haber ve son dakika gelişmeleri arasında siyasilerin ve bürokratların önemli açıklamalarının yanı sıra; trafik kazası haberleri, kültür sanat haberleri, magazin vb. tüm güncel olaylar tarafsız ve dürüst olarak paylaşılmaktadır.

Çankaya Belediyesi hakkında çıkan haberler ve Ankara’da yaşanan en güncel olayları herkesten önce ilk siz öğrenebilirsiniz. Daima gündemin içinden yalansız haberlerle, Ankara başta olmak üzere yurttan ve dünyadan en güncel son dakika haberlerini rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

#çankaya belediyesi son dakika haberleri #Güncel Çankaya Haberleri #Ankara Çankaya Haberleri #çankaya belediye başkanı #çankaya belediyesi personel alımı #çankaya belediyesi konser 2019 #çankaya belediyesi şikayet #çankaya belediyesi gezi tarihleri 2019
Yorumlar (0)
20°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Temmuz 2019
İmsak 03:36
Güneş 05:26
Öğle 13:00
İkindi 16:56
Akşam 20:23
Yatsı 22:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 69
2. Başakşehir 34 67
3. Beşiktaş 34 65
4. Trabzonspor 34 63
5. Malatyaspor 34 47
6. Fenerbahçe 34 46
7. Antalyaspor 34 45
8. Konyaspor 34 44
9. Alanyaspor 34 44
10. Kayserispor 34 41
11. Çaykur Rizespor 34 41
12. Sivasspor 34 41
13. Ankaragücü 34 40
14. Kasımpaşa 34 39
15. Göztepe 34 38
16. Bursaspor 34 37
17. Erzurum BB 34 35
18. Akhisar Bld.Spor 34 27
Takımlar O P
1. Denizlispor 34 72
2. Gençlerbirliği 34 70
3. Hatayspor 34 67
4. Osmanlıspor 34 62
5. Gazişehir Gaziantep 34 59
6. Adana Demirspor 34 58
7. Altınordu 34 57
8. Ümraniye 34 53
9. Boluspor 34 49
10. Altay 34 47
11. İstanbulspor 34 43
12. Adanaspor 34 37
13. Giresunspor 34 36
14. Eskişehirspor 34 35
15. Balıkesirspor 34 34
16. Afjet Afyonspor 34 30
17. Elazığspor 34 25
18. Karabükspor 34 0
Takımlar O P
1. Man City 38 98
2. Liverpool 38 97
3. Chelsea 38 72
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 70
6. M. United 38 66
7. Wolverhampton 38 57
8. Everton 38 54
9. Leicester City 38 52
10. West Ham 38 52
11. Watford 38 50
12. Crystal Palace 38 49
13. Newcastle 38 45
14. Bournemouth 38 45
15. Burnley 38 40
16. Southampton 38 39
17. Brighton 38 36
18. Cardiff City 38 34
19. Fulham 38 26
20. Huddersfield 38 16
Takımlar O P
1. Barcelona 38 87
2. Atlético Madrid 38 76
3. Real Madrid 38 68
4. Valencia 38 61
5. Getafe 38 59
6. Sevilla 38 59
7. Espanyol 38 53
8. Athletic Bilbao 38 53
9. Real Sociedad 38 50
10. Real Betis 38 50
11. Deportivo Alaves 38 50
12. Eibar 38 47
13. Leganés 38 45
14. Villarreal 38 44
15. Levante 38 44
16. Real Valladolid 38 41
17. Celta de Vigo 38 41
18. Girona 38 37
19. Huesca 38 33
20. Rayo Vallecano 38 32

Gelişmelerden Haberdar Olun

@