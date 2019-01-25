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Hacıkadın (Şelaleler) Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi hak sahipleri tapularına kavuştu

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Hacıkadın (Şelaleler) Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi hak sahipleri tapularına kavuştu
Keçiören Belediyesi, Hacıkadın (Şelaleler) Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi alanında imar planı ve parselasyon çalışmalarını tamamladı.

Bölgedeki hak sahibi vatandaşlara tapu dağıtımına başlayan Keçiören Belediyesi, kurayla seçilen 12 vatandaşın tapusunu Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın da katıldığı Tapu Dağıtım Töreniyle verdi.

12 VATANDAŞ TAPUSUNU BAŞKAN AK’TAN ALDI

Keçiören Belediyesi, Hacıkadın (Şelaleler) Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi alanında imar planı ve parselasyon çalışmalarını tamamlayarak hak sahibi vatandaşlara tapularını dağıtmaya başladı. Hacıkadın (Şelaleler) Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi ile tapu almaya hak kazanan 12 vatandaşa tapularını vermek için Tapu Dağıtım Töreni düzenlendi.  Tapularını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın elinden alan 12 vatandaş, yıllardır bekledikleri tapu özleminin sona erdiğini belirterek mutlu olduklarını dile getirdi. 2 bin 825 adet tapunun dağıtılacağını dile getiren Başkan Ak, hak sahiplerinin Keçiören Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaat ederek tapularını alabileceklerini kaydetti.

PARSEL SAHİPLERİ BİNALARINI KENDİLERİ YAPTIRABİLECEK

Müteahhitlerle anlaşma işini parsel sahiplerine bıraktıklarını da söyleyen Ak, “Vatandaşlarımızın talebiyle müteahhitlerle anlaşma işini parseldeki hissedarların kendisine bıraktık. ‘Herkes kendi binasını ve pazarlığını kendisi yapsın’ şeklinde bir talep vardı, biz de bunu dikkate alarak vatandaşlardan gelen talebi uygulamaya koyduk. Bu kapsamda, müteahhitlerin Keçiören Belediyesine sunacağı yeni projeler bizim hazırladığımız projeden daha makul ise onların projeleri de elbette değerlendirmeye alınacak. Biz verdiğimiz sözümüzü tuttuk. Tapuları hak sahibi vatandaşlarımıza vermeye başladık. Herkese hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

HACIKADIN’DA SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

2013 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen Hacıkadın (Şelaleler) Vadisi’nin projelendirilme yetkisi ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediyesine verilmiş, 2015 yılında da bu yetki Keçiören Belediyesine devredilerek çalışmaların hızlanması sağlanmıştı. Hak sahibi vatandaşların beklentilerini bir an önce karşılamak için çalışmalara başlayan Keçiören Belediyesi, 2017 yılında imar planını onaylayıp, 2018 yılı sonunda da parselasyon onayı için işlemleri tamamlamıştı. Parselasyon planının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kontrolüyle, 8 Ocak 2019’da tescil ve tapu hazırlama işlemleri tamamlanarak tapular sahiplerine dağıtılmaya başlanmış oldu.  ​

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