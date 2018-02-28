Hadi Be Oğlum, vizyonda ki liderliğini korumayı başardı

Açelya Aşkın / Editör

Vizyona girdiği ilk hafta sonunda seyirci sayısında zirveye yerleşen Hadi Be Oğlum, ikinci hafta sonunda da liderliğini korumayı başardı. Interpress’in Box Office Türkiye verilerinden derlediği bilgilere göre, bu hafta sonu 171 bin 12 seyirci tarafından izlenen filmin on günde 575 bin seyirci sayısını geçtiği belirlendi.

Görevimiz Tatil’den iyi başlangıç …

Dünya genelinde rekorlara imza atan Black Panther, ikinci hafta sonunda 130 bin 521 seyirci tarafından izlenerek seyirci bazında ikinci sıradaki yerini korurken, haftanın yeni filmlerinden Murat Şeker'in yeni filmi Görevimiz Tatil, açılışını 125 bin 978 seyirciyle üçüncü sıradan gerçekleştirdi. Hafta sonunun bir diğer yeni filmi Tavşan Peter dördüncü sıradan listeye giriş yaparken, vizyondaki 4. Hafta sonunu tamamlayan Cebimdeki Yabancı 60 bin 305 seyirciyle kendine beşinci sırada yer buldu.

Antep Fıstığı’nın büyük başarısı …

İlk hafta sonunda sınırlı gösterimde başarılı bir açılış gerçekleştiren Antep Fıstığı filmi, ikinci hafta sonunda da beş salonda 11 bin 457 seyirci tarafından izlendi ve kısıtlı salon sayısına rağmen on günde toplamda 33 bin 339 seyirciye ulaşmayı başardı.