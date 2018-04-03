Hafta sonu Bizim Köyün Şarkısı, seyircinin en fazla ilgi gösterdiği film oldu

Nur Çelebi / Editör

Hafta sonu sinema salonları nda toplam 602 bin 477 biletli seyirci 22’si yerli 22’si yabancı toplam 44 film izlerken, başrollerinde Güldüy Güldüy Show ekibinin yer aldığı Bizim Köyün Şarkısı, seyircinin en fazla ilgi gösterdiği film oldu. Interpress’in Box Office Türkiye verilerinden derlediği bilgilere göre, film vizyondaki ilk hafta sonunda 165 bin 22 seyirci tarafından izlenerek açılışını zirvede yaptı.

Son dört haftanın gişe lideri Ailecek Şaşkınız, vizyondaki beşinci hafta sonunda 157 bin 279 seyirci tarafından izlenerek listede ikinci sırada yer aldı. Film toplamda da 3 milyon 111 bin 972 seyirci sayısına ulaşmış oldu. Steven Spielberg'in yönettiği haftanın bir diğer yeni film Başlat Ready Player One ise 52 bin 516 seyirciyle açılışını üçüncü sıradan gerçekleştirdi. Vizyonda üçüncü hafta sonunu geçiren Kaybedenler Kulübü Yolda, 50 bin 707 seyirci tarafından izlenerek dördüncü sırada yer alırken, Pasifik Savaşı: İsyan 42 bin 139 seyirciyle kendine listenin beşinci sırasında yer buldu.

Hafta sonunun merakla beklenen yapımlarından biri olan Tolga Karaçelik'in filmi Kelebekler açılışını 18 bin 429 seyirciyle gerçekleştirirken, haftanın bir diğer yeni filmi Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği Arapsaçı ise açılışını bu hafta sonu en çok izlenen ilk on film arasında yaptı.