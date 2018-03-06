Hafta sonu sinema salonlarına en fazla seyirci çeken film, Ailecek Şaşkınız oldu

Açelya Aşkın / Editör

Hafta sonu sinema salonlarına en fazla seyirci çeken film Ahmet Kural ile Murat Cemcir’in merakla beklenen yeni işleri Ailecek Şaşkınız oldu. Interpress’in Box Office Türkiye verilerinden derlediği bilgilere göre, bu hafta sonu açılışını 680 bin 409 seyirci tarafından izlenerek yapan film, böylece tüm zamanların en iyi Mart ayı açılışı rekorunun yeni sahibi olmayı da başardı.

Geçen haftanın en çok izlenen filmi olan Hadi Be Oğlum bu hafta sonu 92 bin 354 kişi tarafından izlenirken vizyonda ki üçüncü hafta sonunu geçiren film toplamda 771 bin 985 seyirci sayısına ulaşmış oldu. Dünya genelinde hem seyirci hem hasılat alanında çok iyi rakamlara imza atan Black Panther, Türkiye’de ise üçüncü hafta sonunu 67 bin 794 seyirci ile kapattı.

Demet Akbağ ile Zafer Algöz’ü ilk defa bir araya getiren Murat Şeker'in yeni filmi Görevimiz Tatil, ikinci hafta sonunda 58 bin 458 seyirci tarafından izlendi. Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence'ın başrolünde yer aldığı ve bu hafta sonu vizyona giren Kızıl Serçe ise açılışını 57 bin 808 seyirci ile beşinci sıradan gerçekleştirdi.