Haftalık Burç Yorumları

Koç: Duygu ve düşüncelerinizi dengeleyebileceğiniz bir hafta olacak. Kredi veya gelir gibi finansal konularda problemler yaşayabilirsiniz. Hukuki konularda, eğitim ve yurt dışı işlerinizde faydalı bir hafta sizi bekliyor. Bazı arkadaşlarınızla yollarınızın ayrılması muhtemel olaylar içerisinde yer alıyor. Bu hafta maddi açıdan şansınız açık olacak. İşiniz ile ilgili veya hiç beklemediğiniz yerden sizi sevindirecek bir gelir sahibi olabilirsiniz.

Boğa: Bu hafta geçmişiniz yakanızı bırakmıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Sürekli geçmişe dair olayları tekrar yaşıyor hissine kapılıp melankolik bir ruh haline girebilirsiniz. Kariyer açısından zorlayıcı olacak bir haftaya giriyoruz. Bu konuda yakın arkadaşlarınızdan veya ailenizden destek alabilirsiniz. Kredi ve ek kazanç konusunda beklenmedik fırsatlar ve şanslar söz konusu olabilir.

İkizler: Hareketli ve bereketli bir hafta sizleri bekliyor. Bekar olanlar, yakın arkadaşları arasından birisiyle ilişkiye başlayarak evlilik yoluna girebilir. Yolculuk, hukuki konular ve eğitim konularında problemler yaşanabilir. Ailenizle vakit geçirmeniz size iyi gelecek. Kardeş sahibiyseniz onunla ilgilenmeniz sizin için iyi olabilir.

Yengeç: Kariyerinize konsantre olacağınız bir hafta. İş konusunda yeni ortaklıklar söz konusu olabilir. Bol kazançlı ve kariyeriniz açısından olumlu anlaşmalara imza atabilirsiniz. Haftanın ortasından itibaren eşinizle veya yakın arkadaşınızla geçmişte kalan problemler gün yüzüne çıkabilir. Bu problemler üzerine tartışmak sizin canınızı sıkabilir.

Aslan: Fiziksel anlamda yorucu bir hafta olabilir. Bu nedenle sağlığınıza özen göstermeye gayret edin.Bekar olanlar, yeni bir ilişkiye yelken açabilirler. Çocuğu olanlar, çocuklarından iyi haberler alabilirler. Çocuklarınıza daha fazla zaman ayırabileceğiniz bir hafta olabilir. Ek gelir ve miras gibi finansal konularda şans yanınızda.

Başak: Sağlık sorunu yaşayanlar bu hafta içinde tedavi veya ameliyat olabilirler. Eşinizle duygusal anlamda olumlu geçireceğiniz bir hafta olacak. Bu hafta bekar olanların da kısmetinin açılacak. Bu hafta bekarlar, yakın çevrelerinden veya arkadaşlarından birisiyle ciddi bir ilişkiye yelken açabilirler. Elinize bir miktar para geçebilir ve bu para çok bereketli olacaktır.

Terazi: Bu hafta işinizde ortaklıklar söz konusu olabilir. Geçmişe fazla takılıp kafa yormanın bir faydasını göremeyeceksiniz. Sanatsal işlerle meşgul olanlar veya işlerinde yaratıcılığı ön plana çıkaranlar bu hafta çok olumlu işlere imza atabilirler. Yaratıcılık açısından bereketli bir hafta olacak. Ailenizden veya yakın çevrenizden aradığınız desteği göreceksiniz. Aile içinde huzurlu ve uyumlu bir hafta sizi bekliyor.

Akrep: Bu haftanın ilk günleri rutin işlerinizle uğraşacaksınız. Hafta ortasından itibaren çocuğunuzla ilgili bazı konular gündeminize gelebilir. Yakın çevrenizle yaşadığınız sorunlar aynı şekilde devam edebilir. Çalışanların emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alabileceği bir haftaya giriyorsunuz. Aile içinde uyumlu bir hafta sizi bekliyor.

Yay: Sorumluluklarınızdan kaçmanız size maddi anlamda da kayıplar yaşatabilir. Bu nedenle sorumluluklarını yerine getirenler için bereketli gelir kazandıracak bir hafta. Çocuğunuzla ilgili sevindirici haberler alabilirsiniz. Evli olanlar bu hafta eşleriyle daha çok zaman geçirebilirler ve eşleriyle uyumu yakalayabilirler.

Oğlak: Fiziksel olarak yorgun ve bitkin hissedebileceğiniz bir haftaya giriliyor. Duygusal yönleri ağır basan, sanatsal veya yaratıcılıkla ilgili mesleklere sahip olanlar için kariyerlerinde müthiş bir ilerleme söz konusu olabilir. Geçmişte yaptığınız herhangi bir iyilik veya işinizde gösterdiğiniz yoğun çaba meyvelerini vermeye başlayabilir, böylece emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla daha samimi olabilir, uyumlu bir arkadaşlık yaşayabilirsiniz.

Kova: Sevgilinizle bir ayrılık söz konusu olabilir. Bilmediğiniz bazı şeyleri ondan öğrendikten sonra ilişkinizi sonlandırma kararı alabilirsiniz. Aradığınız desteği arkadaş çevrenizde bulabilirsiniz. Duygusal anlamda kendinizi bağımsız ve özgür hissedebileceğiniz bir hafta. İşlerinizde bereketli bir haftaya giriliyor. Maddi kazanç açısından oldukça şanslısınız. İşinize verdiğiniz yoğun emeğin karşılığını alabilirsiniz.

Balık: Sosyal olarak çevrenizdeki insanlarla problemler yaşamaya devam edebilirsiniz. Bu sebeple bu haftayı yalnız geçirmek size iyi gelebilir. Duygusal olarak bağımsız ve özgür bir anlayışa sahip olsanız da içe dönük bir ruh haline girebilirsiniz. Bu hafta sizin için oldukça şanslı ve maddi anlamda bereketli olabilir. İş konusunda veya beklemediğiniz bir yerden para gelebilir.Bekar olanlar, arkadaş çevresinden birisiyle ciddi bir ilişkiye başlayabilir.

Not: Doğum haritası kişiye özeldir. Burçların sonuçları sadece %20 oranında etkilidir. Bu nedenle her hafta yükselen burcunuzu da ihmal etmeyin.