Hain haçlıların Döviz oyunu aşağıda yazdıklarımla bozulabilir...

Oğuz Güler

Şu günlerde HAÇLI Global inbeler kağıt üzerinden yani olmayan para ile kısaca fiziki para olmadan ekonomimizi çökertmek için bize savaş ilan ettiler. B şıkkında olan "Faizsiz sistem" başarılabilir ama "TL satışlı önlem" tezimiz ne olur bilmem. Benden sanal para değerlemesine önlem olacak bu TL satış yolunun atraksiyonlarına kafa yorulmalı. Zaten B şıkkında yazdığımı ekonomistler olur dediğinden ben 2 olgu yazarak bizim şu an içinde bulunduğumuz sıkıntılar için çözüm önerileri sizin görüşünüze sunuyorum;

A- TL Satışlı Önlem...

Bu günlerde ABD kökenli ama Londra'ın finans merkezi olması hasebiyle bazı yabancı bankaların TL talebi yaparak paramızla KAĞIT

üstünde, yani sanal ortamda işlem yaparak dövizin TL karşısında değerinin artması oyunu oynanmakta. Bu yazdığım olguda ne

nasıldır bilmediğimden aşağıdaki fikrime ihtiyatlı yaklaşmaktayım. Yani uygulaması varsa bilinsin istediğimden yazdım. Kaldı ki 1-100

ve 1-200 kaldıraç işlemlerine de sınırlama getirilebilir bu unutulmamalı.

Ola ki dolar bizde 4.00 TL iken bir banka Londra'da ki muhabir bankasına 4.25 tan bana 5 milyar dolar karşılığı TL alırmısınız

dendiğinden yüksek değer bulan diğer anlaşmalı bankalar bu fiyattan 1 dolar alıp 4.25 ten TL satışa imkan verilir. Biraz sonra başka bir

banka bizde 4.25-4.26 'ya aniden yükselen TL işlemler devam ederken başka bir banka 6 milyar dolarlık bu seferden 4.55 ten TL

alabileceği ekrana düşünce diğer başka bir anlaşmalı bankalar yine kağıt üzerinde TL satar ve böyle böyle önce 5, sonra 5.50, sonra 6,

sonra 6.50'ye talep yapıldığından bu işin sonu sıkıntı ve buna eli kolu bağlı kalamayız. Ya kağıt üzerinde ki işlemleri tanımadığımızı

ilan edeceğiz veya bu aşağıda ki önlemi hayata geçirmeliyiz.

Bu işe çözüm bunun tersini yaparak olur. Bizim 3 devlet bankamızın döviz karşılığı olarak düşük fiyatla TL satmayı denemeliler bu

sıkıntılı ise hazine bizde en düşük değerde olan bir bankayı bir dövizciye, bir tekstilciye ivedilikle sattırır. Bu banka devamlı 5

TL'nin altında TL satarak bu sanal işlemden kurtulmayı sağlar. Aldığı milyarlarca doları önce Çin'e, sonra Rusya'ya en sonunda bizi

hazinemize aktararak 4.50 den 5'ten TL satan varken 6-7 hatta 8 oyunu bozulur ve oyuna, oyun yaparak yüksek miktardan dolar

oyunu ile onları bunu yaptıklarına pişman eder ve bu dövizlerle borçlarımızı öderiz. Ama bu global inbeleri bilmem ama bu yerli

bankaya bir süre sonra seni bu operasyonda oynatmam diyebilirler mi onuda bizimkiler bir hale yola yatırsınlar...

B- Faizsiz Sistem

Bu proje ise asla faiz içermeyen ve EKONOMİLERDE dünyada bir ilk olan projedir. Faizin yok dendiği katılım bankaları ne tesadüf diğer bankalara paralel kredi veya kar payı verdikleri bilinir. Gerçek faizsiz sistem bankaların "geçici ortaklık" sloganı ile yatırdıkları DÖVİZ, ALTIN veya TL ile isim bazında geçici ortaklığına dayanmaktadır. Burada birçok bankanın sanayi ve hizmet sektöründe iştirakleri veya kredi bağlantıları yüzünden dolaylı ortaklığı vardır. Mesela YKB'nın KOÇ holdingden dolayı yüzlerce iştirakleri var... Denizbank hala VESTEL ile Kamu bankalarımız ise kredilerinden dolayı iştirakleri vardır.

YKB ortağı olan Arçelik ve Beko'nun 1.000 parça ev eşyası ürettiğine bakarsak, kasasında velev ki 10.000 $'ı olana 3.000 $ getir, geçici ortak ol, faiz alma ürün al diyerek ürettiklerinden 300 puanlık üründen kar’ını al sisteminde faiz olmadığı için muhafazakârlara cazip gelecektir. 2.000 $ getir 200 puanlık ürün ala gibi. Ürünü de dönem sonunda değil başta al sistemi faizsiz sistem devrimdir. Mesela Koç holding sadece mutfak eşyası değil, tatil sunan, hizmet sunan, akaryakıt satan bir yapıda ve diğerler bankalarda iştirakleri ve kredi kullandırdıklarından bu durumdadır. Vestel hala Denizbank'la iştiraklidir. Demirdöküm, İstikbal, vb.’lerin tüm sektörler de olduğu gibi banka bağlantıları olduğundan onlarda ürün satmak elbet ister. İşte faiz alma ürün al diye evde ki Altın veya Dövizi muhafazakâr kesimin TL yatırmasına kadar uzanır. Dikkat ederseniz Ziraat bankasının altın sertirifikası tam tutmaz demiştim, haklı çıktım. Çünkü içinde FAİZ olması muhafazakârların çoğun uymamıştır.

Altın ve Döviz muhafazakarlar için güvenli limanı olduğundan bu yatırım araçlarını kullanır ve birikimlerin çoğu ÖZEL kasalarındadır. Altın konusunda da 9 Cumhuriyet altını getir altın bazında geçici ortaklık ol 90 altın puanlık ürün al sistemi kolayca başarılabilir.

Cumhurbaşkanımız niye DÖVİZ konusu ve faizsiz ekonomi veya faizleri düşürün niye diyor bunu iyi anladıysak bu onun tam aradığı argümanlardır. FAİZ düşerse tasarruflar ekonomiye, yatırıma kayar. Ama faizleri düşürmek için Kaynak bulup yatırım oluşmalı. Faizsiz sistemi de dünya ekonomisine biz kazandırırız.

Bu çerçevede pazar akşamı bu yazıyı yazdığım sırada dolar 7.10'u geçmişti ve acil milli bankalarımız döviz karşılığı düşük fiyatla TL satarak duruma el atmalıdırlar. Yani 5 lira veya altında teklifler vererek dövizin TL talebini aşağıdan karşılamayı niye hesap edemiyorlar onu anlayamadım...