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- Çukurcalı gençler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

- Hakkari'nin Çukurca rafting takımı, 16-20 Ekim'de Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde yapılacak Türkiye Rafting Şampiyonası'nda dereceye girmek için Zap suyunda hazırlıklarını sürdürüyor

- Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Muharrem Parlak:

- "Sporcularımız şampiyona için gayet iddialı. Daha önce de dünya elemelerine katılmış ve gayet güzel başarı elde eden sporcular"