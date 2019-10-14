Hakkari Çukurcalı gençler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Gündem 14.10.2019, 20:45
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- Çukurcalı gençler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
- Hakkari'nin Çukurca rafting takımı, 16-20 Ekim'de Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde yapılacak Türkiye Rafting Şampiyonası'nda dereceye girmek için Zap suyunda hazırlıklarını sürdürüyor
- Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Muharrem Parlak:
- "Sporcularımız şampiyona için gayet iddialı. Daha önce de dünya elemelerine katılmış ve gayet güzel başarı elde eden sporcular"
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Kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle geçen sene kurulan rafting takımı, Van'ın Bahçesaray ile Çatak ilçelerinde yapılacak ve 5 gün sürecek Türkiye Rafting Şampiyonası'nda başarı elde etmek için Zap suyunda kürek çekiyor.
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Takımın çalışmalarını Zap suyundaki 10 kilometrelik alanda yürüttükleri belirten Parlak, "Takımımız Çukurca Belediyesinin araç ve esnafın destekleri ile burada çalışmalarını sürdürmektedir. Bu şampiyonaya iddialı katılıyoruz. İnşallah şampiyonada iyi bir derece alırız ve bu derecemizi Çukurca'ya armağan ederiz." diye konuştu.
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Hakkari Çukurcalı gençler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
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Rafting sporcusu Emir Çakır da Türkiye Rafting Şampiyonası'na güzel hazırlandıklarını belirterek şampiyonluktan en iyi dereceyle dönmek istediklerini ifade etti.
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Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki rafting takımı, 16 Ekim'de başlayacak Türkiye Rafting Şampiyonası'na iddialı hazırlanıyor.
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Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Muharrem Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımda 5 sporcunun olduğunu ve yaklaşık 3 aydır bu şampiyonaya hazırlandıklarını söyledi.
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