Hakkari-Şırnak karayoluna inen çığlar temizlendi

Hakkari-Şırnak karayoluna değişik noktalardan inen çığlar temizlendi.

Karayolları 114. Hakkari Şube Müdürlüğüne bağlı iş makineleri, Hakkari-Şırnak karayolu üzerindeki Serbest bölgesine 8 ayrı noktada düşen çığları temizledi. Karayolları ile özel idarenin ortaklaşa yürüttüğü ve 4 iş makinesinin 48 saat boyunca yaptığı çalışma sonucu karayolu ulaşıma açıldı.

Çalışmalar esnasında ekipler, yer yer çığ altında kalma tehlikesi de yaşadı.