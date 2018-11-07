Hal Kayıt Sisteminin doğru şekilde uygulanması için, barkot kontrolleri düzenli olarak yapılacak

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, HAL KAYIT SİSTEMİ KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN BARKOT UYGULAMASINA İLİŞKİN HİZMET İÇİ EĞİTİM ALDI.

Ticaret Bakanlığı tarafından yaş meyve ve sebzede fiyat kontrolü amacıyla hayata geçirilen Hal Kayıt Sisteminin doğru şekilde uygulanması için Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, zabıta ekiplerine hizmet içi eğitim verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde, Ticaret Bakanlığı ve Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü uzmanları uygulamanın detaylarını anlattı.

TARLADAN TEZGÂHA TAKİP

Tarladan çıkan ürünün tüketiciye hakkaniyetli fiyatlarla ulaşması için hayata geçirilen hal kayıt sistemi sayesinde, tezgâhtaki ürünün nerede ve nasıl üretildiği, tarladan hangi fiyatla hangi tarihte çıktığı ve tezgâha ulaştığı süre ve maliyeti görülüyor.

Market ve pazarlarda yaş meyve ve sebzelerde bulunması gereken künyelerin tek tek anlatıldığı eğitimde, künyelerde bulunan kare kodların akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlarla nasıl kontrol edileceği de detaylı şekilde zabıtalara gösterildi.

“AMACIMIZ HAKKANİYETLİ ALIŞVERİŞ VE FIRSATÇILARI ENGELLEMEK”

Eğitime katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel, eğitimle kanunların zabıtaya verdiği yetkiyi doğru kullanmalarını amaçladıklarına dikkat çekti.

Barkot kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını ve daha da sıklaştırılacağını belirten Yücel, şöyle konuştu:

“Amacımız vatandaşın daha rahat alışveriş yapması ve bilinçlenmesi. Hakkaniyetli bir kontrol ve denetim yaparak, kanunların bize verdiği yetkileri daha doğru kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle bazı faydacıların kontrol ve denetiminin daha sağlıklı yapılmasını planlıyoruz. Kontrol ve denetimlerimizi aralıksız devam ediyor. İl Ticaret Müdürlüğü ile bu eğitimde gözümüzden kaçan hususları ortaya koyup faydacıların, fırsatçıların önüne geçmeyi istiyoruz. Halktan güzel tepkiler aldık, gerçekten inanılmaz destek gördük.”