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Halk Ozanı Ali Kızıltuğ türkülerle anıldı

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Halk Ozanı Ali Kızıltuğ türkülerle anıldı
Yakın zamanda hayatını kaybeden Halk Ozanı Ali Kızıltuğ türkülerle anıldı. Çankaya Belediyesi tarafından Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen anma töreninde Ayfer Vardar ve Cengiz Özkan sahne alarak sevilen türküleri Ali Kızıltuğ için seslendirdi.

Yakın zamanda hayatını kaybeden sevilen Halk Ozanı Ali Kızıltuğ türkülerle anıldı. Çankaya Belediyesi tarafından Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen anma töreninde Ayfer Vardar ve Cengiz Özkan sahne alarak sevilen türküleri Ali Kızıltuğ için seslendirdi. Anma gecesine Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Belediye Meclis Üyesi Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, Kızıltuğ ailesi ve arkadaşları katıldı.

Ayfer Vardar ve Cengiz Özkan’ın seslendirdiği türküler yüreklere işlerken Özkan’ın “O kadar çok değerimiz var ki bu bizim zenginliğimizi gösteriyor. Sanatçılarımıza, halk ozanlarımıza, aşıklarımıza gerek yaşarken gerekse vefatlarının ardından hak ettikleri değeri göstermeliyiz” sözleri alkış aldı.

Program sonrası sanatçılara teşekkür eden Alper Taşdelen, “Ali Kızıltuğ bizim için yaşayan bir efsaneydi. Bizler için büyük bir kayıp. O hakka yürüdü onu yaşatacak olan bizleriz. Bu büyük ismi yaşatmak için Büyükşehir Meclisine verdiğimiz bir önerge ile yaşadığı sokağın adını Ali Kızıltuğ Sokağı yaptık. Şimdi de Çankaya’da bu sene yapacağımız parklardan birine onun ismini vereceğiz. Çünkü onlar bizi biz yapan değerler, bizim kimliğimiz, benliğimiz, direnişimiz, mücadelemiz” dedi.   

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