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Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 45’inci yıldönümünde Yenimahalle'de anıldı

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Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 45’inci yıldönümünde Yenimahalle'de anıldı
Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden olan Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 45’inci yıldönümünde Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen “Dostlar Beni Hatırlasın” adlı programla anıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa, çok sayıda vatandaşın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve Yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

Görmeyen gözleri ile Anadolu’yu anlattı…

Gecede Aşık Veysel dostlarına seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,  “Yaşadığımız toprakları güzelleştiren, kıymetini bizlere anlatan, hatırlatan insanlar vardır. Onların içinde görmeyen gözleri ile Anadolu’nun gözleri olmayı başaran, aşkı, telli turnayı, kilimlerdeki desenleri, hasreti bizlere yeniden okutan insandır Veysel. Gönül gözüyle herkesten çok gören, Anadolu’nun Deryası’dır Aşık Veysel. Aşık Veysel olmasaydı bu topraklar biraz eksik biraz öksüz kalacaktı muhtemelen” dedi.

“Atatürk devrimlerine sıkı sıkıya bağlı bir âşıktı”

 

Veysel’in Atatürk aşığı olduğuna da vurgu yapan Yaşar, “Veysel şiirlerinde, türkülerinde Anadolu’yu, Anadolu insanını, doğayı ve aşkı anlattı. Dizeleriyle Anadolu insanının sesi oldu. Aşık Veysel, Atatürk devrimlerine sıkı sıkıya bağlı bir âşıktı. Atatürk’ün gösterdiği hedeflere ulaşmanın ve bu uğurda çalışmanın en büyük erdem olduğunu düşünmekteydi. Bugün bu değerli ozanımızı anmak için bir araya geldik. Gerek Aşık Veysel adına yapmış olduğumuz parkla, gerekse düzenlediğimiz programlarla ismini hep yaşatacağız” diye konuştu.

 

Aşık Veysel’in türkülerini hep birlikte söylediler

Konuşmanın ardından sunuculuğunu Abdullah Gündüz’ün, sanat yönetmenliğini ise Mustafa Acar’ın yaptığı anma programı, Aşık Veysel'in kendi sesinden, kendi görüntüleriyle hazırlanmış sinevizyon gösterisiyle başladı.

Duygusal anlara sahne olan gecede, sanatçılar Nahide Saygün Akkal, Pelin Karakuş ve Kubilay Dökmetaş da Aşık Veysel’in birbirinden güzel türkülerini vatandaşlarla birlikte söyledi.

Aşık Veysel’in özlemle anıldığı gecenin sonunda Başkan Yaşar, sanatçılara çiçek takdim etti.

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