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Halter Şampiyonası'na katılan Pursaklar Belediyesi Sporcusu Batuhan Yüksel altın madalya kazandı

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Halter Şampiyonası'na katılan Pursaklar Belediyesi Sporcusu Batuhan Yüksel altın madalya kazandı
Ordu’da düzenlenen Türkiye Gençler Halter Şampiyonası'na katılan Pursaklar Belediyesi Sporcusu Batuhan Yüksel 77 kiloda birinci olup altın madalya kazandı.

Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda düzenlenen Türkiye Şampiyonasına Batuhan Yüksel damga vurdu. Pursaklar Belediyesi’ni temsilen müsabakaya katılan Yüksel, koparmada 132 kilo, silkmede 155 kilo toplamda elde ettiği 287 kilo ile birinci olup Pursaklar’a altın madalya ile döndü.

37 ilden 323 sporcunun katıldığı müsabaka sonunda Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Antrenör Murat Akyüz’ü arayarak hem Batuhan Yüksel’i hem de Akyüz’ü tebrik edip bundan sonraki müsabakalar için başarılar diledi.

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