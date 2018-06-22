HANİ KANDİL’DE TERÖRİST YOKTU ?

Mevlüt Mürsel Uzun

Kandil’i hallaç pamuğu gibi attıran kahraman Mehmetçiklerimizin tam da terör örgütünün köküne kibrit suyu döktüğü bir sırada muhalefet cephesinin cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Mollaoğlu’nun Kandil’e neden hareket düzenleniyor orada hiçbir terörist yok diyerek harekata karşı çıkmalarına bir anlam vermek mümkün değildir. Oysa havadan ve karadan yapılan öldürücü akınlarda militan sürüsünün gruplar halinde yok edildiğini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ının açıklamalarından öğreniyoruz. Cumhurbaşkanının Kahramanmaraş mitinginde açıkladığı gibi terör örgütünün yöneticilerinden 35 kişinin toplantı halinde iken yok edildiğini söylemesi muhalefet adaylarının Kandil’de kimse yok demelerine açıkça bir cevap niteliği taşımaktadır. Şimdi bu üç adaya sormak gerek siz şehitlerimizden ve gazilerimizdenmi yanasınız, yoksa 40 yıldan beri sivilleri katleden ve güvenlik güçlerimizi şehit eden PKK terör örgütündenmi yanasınız?

Hakkari Çukurca kırsalında PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen piyade onbaşı Aliseydi Özdemir’in Malatya’da ki cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği çelengi şehit yakınlarının parçalayarak “Çiçeğinizi şehide göndermeyin, Edirne’de ki Selahattin Demirtaş’a gönderin. Utanmadan çiçek gönderiyorsunuz. Bu şehidin kanında CHP’nin de eli var. Çiçek göndermişler birde, alın başınıza çalın.” Diyerek tepki gösterilmesi CHP yönetiminin yanlış bir noktada olduğunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu’nun yine böyle geçmişte şehit cenazelerine çiçek göndermesine karşı Fatih camiinde ve yurdun çeşitli bölgelerinde de tepki gösterilmişti.

Milletimizin büyük ekseriyeti FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütlerine şiddetle karşı çıkarken, ülke yönetimine talip olan muhalefet partilerinden bazılarının arka çıkmasını anlamak mümkün değildir. Bilhassa son yıllarda vatanseverlik ve Atatürk çizgisinden giderek uzaklaştığı iddia edilen CHP için PKK-HDP çizgisinde siyaset yapmasına karşı giderek tepkilerin artığını görüyoruz. Cumhurbaşkanlığına aday olan Muharrem İnce kazandığı takdirde cumhurbaşkanlığı yardımcılığına her görüşten birini getireceğini söylemesi vaadinin arkasında şu an PKK terör örgütüne destekten dolayı cezaevinde yatmakta olan HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın olduğunu görüyoruz.

PKK ve HDP’ye her ortam da destek olan CHP’li milletvekillerinin terörist cenazelerine katılarak, gözyaşı döktüklerini ve HDP’nin İzmir’de ki sözde Vicdan ve Adalet Nöbetine katılarak destek verdiklerini henüz unutmadık. Hani bizde bir söz vardır “Körle yatan, şaşı kalkar” diye. İşte CHP ile PKK’nin siyasi uzantısı HDP ile yakınlaşarak içli-dışlı olması da buna bir örnektir.

Ülkesini, milletini ve bayrağını seven 80 milyon insanımızın Kandil harekatına karşı tek yürek olduğu bir anda PKK terör örgütünü koruma maçlı olarak Kandil’de terör örgütü yok, TSK’nin orada ne işi var diyen Muharrem İnce’nin, Meral Akşener’in ve Temel Karamollağlu’nun akıl tutulması içinde olduğunu göstermekte. Hani derler ya, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye. İşte bu üç adayın sözlerini duyunca arkadaşlarının kim olduğunu söylemek pek de zor olmasa gerektir.