Hareket, İstanbul Havalimanı’nın Taşınma Sürecinde Yer Aldı

Sektörün lider markası Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirilen taşınma operasyonunda uzman kadrosu ve yüksek kapasiteye sahip ekipmanlarıyla yer aldı.

60 yılı aşkın bir süredir ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunan, sektörün uzman şirketi Hareket, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na başarıyla tamamlanan taşınma operasyonunda uzman ve deneyimli kadrosu, yaratıcı ve yenilikçi çözümleriyle yer aldı. Hareket, Çelebi Havacılık Holding A.Ş’ye ait İstanbul Havalimanı’nda kullanılacak araç ve ofis malzemelerini 65 kişilik uzman ekibi ve toplam 250 aracıyla 45 saat sürede taşıdı.

Bu önemli süreçte görev almaktan gurur duyduklarını söyleyen Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Genel Müdürü Engin Kuzucu, “Lojistik alanındaki uzmanlığımızı İstanbul Havalimanı taşınma operasyonuna da yansıttık. Son teknolojiye sahip altyapımız ve yüksek kapasitedeki ekipmanlarımızla, taşınması son derece mühim ve hassas olan toplam 1218 ekipmanı ve 250 aracı Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na başarıyla ve emniyetli bir şekilde ulaştırdık” diye konuştu.