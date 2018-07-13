Hareket sensörleri, cisimlerin hareketlerini tespit eden cihazlardır. Hareket sensörlerinin kızılötesi ışınım veya elektromanyetik dalgalardan(Radar) faydalanarak hareket algılayan çeşitleri bulunmaktadır.

Kızılötesi ışınım ile çalışan sensörler hareket ettiğimizde ortamda sıcaklık farkıyla oluşan ışınımlardan faydalanır. Bu sıcaklık farklı ile birlikte vücudumuz çevreye kızılötesi ışınlar yayar. Yaydığımız bu ışınlar ortamda bulunan hareket sensörüne çarptığında, algılayıcılara iletilir. Eğer hareket sensörüne bağlı bir aydınlatma sistemi var ise, sistem çalıştırılır ve aydınlatma işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Radar tip sensörler ise yüksek frekansta elektromanyetik dalga yaratıp bu dalgaların yansımalarını alarak çalışırlar. Cam ve ince yüzeylerin diğer taraflarındaki hareketleri de algılayabilme özelliğine sahiptirler.

Hareket Sensörü Gerekli midir ?

Gelişen dünyamızda enerjinin verimli kullanılması önemli bir konu haline gelmiştir. Aydınlatma için harcanan enerji, özellikle ticari binalarda önemli bir yer kaplamaktadır. Aydınlatmanın hareket sensörleri ile otomatikleştirilmesi ciddi miktarda enerji tasarrufu sağlamaktadır. Diğer bir açıdan aydınlatmada hareket sensörünün kullanımı, ampül değişimin normal kullanıma oranla daha uzun bir sürede yapılmasına yani maliyetlerin azalmasına etki etmektedir. Yeni nesil varlık sensörü teknolojik olarak geliştirilen son nesil sensörlerdir.

Hareket Sensörü Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Burada hareket sensörü almadan önce sensörü kullanacağımız alanın boyutu, geometrik yapısı, aydınlatma sistemimizin gücü gibi özellikleri belirleyip buna uygun bir ürün seçimi yapmalıyız. Koridorda kullanacağımız bir sensör ile merdivenlerde kullanacağımız sensörler farklı özelliklere sahiptir. İhtiyacımızı belirleyip buna uygun ürün almak hem enerji verimliliği hem de bina sakinlerinin refahının devamlılığını sağlar.

Aşağıda bazı Nade markasına ait hareket sensörleri yer almaktadır.

Koridor Tipi Hareket Sensörleri

Uzun koridorlarda 360° sensörlerin kullanılması durumunda algılama problemleri yaşanmaktadır. Koridor tipi ürünlerde diğer sensörlerden farklı olarak 2 adet zıt yönde algılayıcı bulunmaktadır. Bu algılayıcıların zıt yönde yerleştirilmesi uzun koridorlardaki algılama mesafesinin artmasını sağlar. Burada koridor hareket sensörü incelenebilir.

Aşağıda Nade markasının koridor tipi hareket sensörü bulunmaktadır.