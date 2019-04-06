Hareketsiz yaşamak Omurganın Yükünü Artırıyor

“Omurga Sağlığı Sempozyumu”, 6 Nisan 2019 tarihinde Üsküdar Üniversitesi’nde reelleştirildi. Alanında uzman bir hayli akademisyenin yer aldığı sempozyumda, “instabiliteler” mevzusu ele alındı. Omurga meselelerinin, günümüzde hayat niteliğini en çok etkileyen gidişatlardan biri olduğunu belirten uzmanlar, omurga instabilitelerinin sızı ve işlev kısıtlanmalarına yol açarak, günlük hayatın sürdürülmesini imkânsız hale getirebildiğine dikkat çekti.

Omurga Sıhhati Sempozyumu, 6 Nisan 2019 Cumartesi günü, Üsküdar Üniversitesinde düzenlendi. Alanında uzman bir hayli ad, “instabiliteler” mevzusunun ele alındığı sempozyumda toplandı. Sempozyumun açılış konuşmasını, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun hakikatleştirdi.

Sempozyum başkanlığını Prof. Dr. Serdar Kahraman ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kısmı Dr. Öğr. Abonesi Yıldız Erdoğanoğlu’nun yürüttüğü sempozyumda, “Servikal Bölge İnstabiliteleri”, “Lumbal Bölge İnstabiliteleri”, “Spinopelvik Bölge İstabiliteleri” ve “ Omurga İnstabilitelerinde Rehabilitasyon Yaklaşımları Değişik Usuller” başlıklı seanslar tertip edildi.

Omurga instabiliteleri, fonksiyon kısıtlanmasına yol açıyor

Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu, instabiliteler hakkında şu bilgileri verdi:

“Omurga sorunları, günümüzde yaşam kalitesini en çok etkileyen durumlardan biridir. Sağlıklı bir omurga, üzerine binen yükler altında hem omurilik hem de sinir köklerine zarar vermeyecek kadar yer değiştirme yeteneğine sahiptir. Hareketsiz yaşama bağlı kas desteğinin azalması, travmalar ve yaşlanma gibi nedenlerle omurgamızın yük taşıma fonksiyonunda ortaya çıkan aksamalara kısaca ‘instabilite’diyoruz. Omurga instabiliteleri, ağrı ve fonksiyon kısıtlanmasına yol açarak, kimi zaman günlük yaşam aktivitelerinin sürdürülmesini dahi olanaksız hale getirir.”

İlk amaç, omurgaya yönelik egzersiz uygulamaları olmalı

Tanı ve tedavi sürecinin iş gücü kaybının yanısıra zaman ve maliyet anlamına da geldiğini ifade eden Yıldız Erdoğanoğlu,

“Bu nedenle sürecin çok katmanlı yürütülmesi, yani ilgili tıp bölümlerinin ortak çalışması gerekmektedir. Hastaların mümkün olduğunca cerrahi tedavi olmaksızın, omurgaya yönelik özel egzersizlerin uygulanması ile günlük yaşamına geri döndürülmesi ilk amaç olup, cerrahi tedavinin geciktirilmesi ya da cerrahi tedavi uygulananların iyileşme sürelerinin kısaltılması diğer amaçlardır. Yine cerrahi tedavi yöntemin farklılığına göre uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının uygulanması gerekmektedir.Bu sempozyum multidisipliner olarak, yani çok katmanlı bakış açısıyla omurga instabilitelerini güncel yaklaşımlarla irdeleyecektir. Tanı ve tedavi yaklaşımları hem cerrahi, hem de fizyoterapi ve rehabilitasyon modaliteleri yönünden katılımcılara aktarılacaktır” şeklinde konuştu.

Alanında uzman birçok isim, bu sempozyumda buluştu

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde gerçekleşen sempozyumda, Prof. Dr. Serdar Kahraman, Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, Prof. Dr. Filiz Can,Prof. Dr. Deniz İnal İnce, Prof. Dr. Ekin Akalan, Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Çetin Sayaca, Doç. Dr. Sevil Bilgin, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özkeskin, Doç. Dr. Merit Enercan, Uzman Fizyoterapist Mahmut Çalık, Prof. Dr. Semin Akel, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Usgu, Uzman Fizyoterapist Mesut Selami, Uzman Fizyoterapist Görkem Dizdar, Fizyoterapist Çağlar Türetken ve Fizyoterpist Zafer Aksungur konuşmacı olarak yer aldı.