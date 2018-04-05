  • BIST 114.887
  • Altın 172,320
  • Dolar 4,0415
  • Euro 4,9569
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 18 °C

HAREM BALESİ; 9 Nisan 2018 Pazartesi saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşacak

»
HAREM BALESİ; 9 Nisan 2018 Pazartesi saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşacak
Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin iddialı eserlerinden olan ve yıllardır seyirciyle buluşan HAREM BALESİ; 9 Nisan 2018 Pazartesi saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşacak.

1998 yılında Merih Çimenciler tarafından Osmanlının 700. Yılı sebebiyle klasik Türk müziği üzerine iki perdelik olarak tasarlanan ve 18 yıldır Devlet Opera ve Balesinin Türkiye’de kapalı gişe oynayan yegane eseri “Harem Balesi” ney, kanun, bendir, kudüm gibi klasik Türk müziği sazlarıyla icra edilen ilk Türk Bale eseri olma özelliğini taşımaktadır. Bu eser günümüze kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu tüm temsillerde seyirciden büyük ilgi görmüştür. Ülkemizi başta Shanghai Expo, Dortmund Staatsoper olmak üzere pek çok ülkede başarıyla temsil etmiştir. Dortmund Staatsoper Harem’i repertuvarına alarak ilk kez bir Tük Balesi’ne tarihinde yer vermiştir. Ayrıca Harem; Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Sait Halim Paşa Yalısı gibi tarihi mekânlarda sahnelenen ilk Türk Balesi olurken, 21. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali’nde de sahneye taşınmıştır.

Osmanlı Sarayı’ndaki iktidar mücadelesi ve birbiriyle savaşan güçlerin eylemleriyle yazgıları belirlenen kadınların entrikalarının anlatıldığı Harem’de; mutlak ve her şeye kadir olması gereken bir padişah vardır. Ancak zayıf bir kişidir ve yaşamını sürdürmesi de bilfiil annesi tarafından tehdit edilmektedir. Zira Valide Sultan onu kendi tutkularını gerçekleştirmede bir engel olarak görmekte, tüm gücü şahsına toplayabilmek için elinde kolaylıkla oynatacağı ve arkasına saklanacağı genç bir torunun tahta çıkmasını tercih etmektedir.

Reji ve Koreografi, Merih Çimenciler, dekor ve kostüm;Alexander Vasillievışık; Tahsin Çetin imzası taşırken, ErenKeleş, Özge Onat, Cansın İravul, Sultan Menteşe, Volkan Altunel, Etkin Yüzer, Uluç Aytan ,Ezgi Odabaşı ve Kadir Okurer solist sanatçılarımız olarak seyirciyle buluşuyor.

HAREM (Bale / 2 Perde)

Reji ve Koreografi, Merih Çimenciler, Dekor ve Kostüm; Alexander Vasilliev; Işık; Tahsin Çetin

Tarih:9 Nisan  2018

Saat: 20:00

Yer: Opera Sahnesi (Atatürk Bulvarı No:20 Ulus – Ankara)

Bilet satış yerleri: Opera Gişesi

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Devlet Opera ve Balesi, CARMEN operasını Ankaralı sanatseverlerle yeniden buluşturuyor03 Nisan 2018 Salı 10:54
  • Ankara Kastamonu Araç İlçesi Yardımlaşma Derneği Polatlı'nın tarihi değerlerine hayran kaldılar03 Nisan 2018 Salı 10:49
  • Yılmaz Güney'in 81. doğum günü Çankaya'da kutlandı02 Nisan 2018 Pazartesi 11:55
  • İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA (3 Nisan-8 Nisan 2018)02 Nisan 2018 Pazartesi 11:09
  • Çankaya Belediyesi Nisan ayı kültür sanat etkinliklerine Yılmaz Güney’i anarak başlıyor31 Mart 2018 Cumartesi 11:31
  • BAŞKAN TUNA, SOKAK SANATINA DESTEK VERİYOR30 Mart 2018 Cuma 16:50
  • Sincan Belediyesi, Sultan II. Abdülhamid’in hayatının anlatıldığı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı30 Mart 2018 Cuma 15:06
  • Sokullu Çankaya Evi’nde müzik eğitimi alan kursiyerlerden oluşan koro, sanatseverlere müzik dolu bir akşam yaşattı30 Mart 2018 Cuma 12:27
  • Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Bakü Fatihi Nuri Paşa için bir anma programı düzenledi30 Mart 2018 Cuma 10:14
  • Yeşilçam’ın en ünlü kadın oyuncularına sesini veren Belkıs Özener ve Çiğdem Gürdal muhteşem bir konser ile Yenimahallelilerle buluştu30 Mart 2018 Cuma 09:18
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim