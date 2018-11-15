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Harman Mahalle Muhtarı Ahmet Yılmaz Çöşge ve mahalle sakinleri Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti

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Harman Mahalle Muhtarı Ahmet Yılmaz Çöşge ve mahalle sakinleri Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti
Mesut Akgül, Muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz.

Mamak’ta vatandaşa daha iyi hizmet vermek için muhtarların fikir ve görüşlerini önemsediğini ifade eden Akgül, ”Başkent’in en büyük ilçelerinden biri olan Mamak’ta gözümüzden kaçan veya çözüm bulunamamış herhangi bir sorun kalmaması için mahalle muhtarlarımızla sürekli istişare ediyoruz” dedi.

 

Ortak amacımız daha iyi hizmet

Ziyarette gerek muhtarlıkların gerekse belediyenin ortak amacının vatandaşa daha iyi hizmet ulaştırmak oluğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Muhtarlarımız ile yürüttüğümüz koordineli çalışma sayesinde ilçemizi her geçen gün daha ileri taşıyoruz. Sizler mahallerin nabzını tutan ve halkla bizler arasında köprü kuran kişilersiniz. Sizlere çok iş düşüyor" dedi.

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