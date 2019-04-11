Hasarlı Retine Körlüğe Neden Olur

Batıgöz Sağlık Grubu Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Arı Yaylalı uyarıyor: “Nasıl ki eski fotoğraf makinelerinde film olmadan fotoğraf çekmek mümkün olmuyorsa; retina hasarlı olduğunda da görmek mümkün değildir. Retina yırtığı varsa en kısa sürede tedavi edilmelidir”

Batıgöz Sağlık Grubu Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Arı Yaylalı, retina yırtılması ile ilgili bilgiler verdi…

Gözde retina nerededir, ne işe yarar?

Retina, gözün arka bölümünün iç yüzünü örten tabakadır.Retinayı eski fotoğraf makinelerindeki filme benzetebiliriz. Gördüğümüz cisimlerin görüntüleri retinada oluşur. Fotoğraf makinelerinde film olmadan fotoğraf çekmek mümkün olmadığı gibi retina hasarlı olduğunda da görmek mümkün değildir.

Retina yırtılabiliyor mu? Neden yırtılıyor?

Evet, retina göze gelen şiddetli bir darbede yırtılabilir. Bunun dışında gözün içini dolduran ve retinaya yapışık olan jelin, yaşla birlikte büzüşmesi sırasında bazı hastalarda retinada yırtık oluşabilir. Uzağı göremeyen miyop hastalarda bu büzüşme daha erken yaşlarda olabilir ve bu hastalarda retina daha incedir. Dolayısıyla miyop hastalarda retina yırtığı oluşma riski daha fazladır.

TEDAVİ EDİLMEZSE KÖRLÜĞE NEDEN OLUR

Retinası yırtıldığında kişi ne hisseder?

Doç. Dr. Sevil Arı Yaylalı, “Retina yırtığında; hasta şimşek çakması, flaş patlaması gibi bir görüntü görebilir. Ayrıca gözünün önünde aniden beliren gezen cisimler fark edebilir. Bazı hastalar bu cisimleri ’bulut’ olarak tarif etmektedir” dedi.

Retina yırtılması ciddi bir durum mudur? Hasta bulguları önemsemez ve doktora gitmezse ne olur?

Yırtık tedavi edilmez ise gözün içini dolduran sıvı retinanın altına girer ve retina yerinden ayrılır. Sonuçta hasta ilk başlarda retina kısmen ayrıldığında üst-alt veya yan bölümlerde gölge görür. Zamanla, bütün retina ayrıldığında tamamen göremez olur.

YIRTILMIŞ OLAN BİR KUMAŞI DİKMEK GİBİDİR

Retina yırtığının tedavisi nasıl yapılır?

Tedavi hasta için son derece kolaydır. Hasta muayene masasında oturur gibi lazerde oturur bu esnada retina uzmanı yırtığın etrafına lazer uygular. Bu lazer tıpkı yırtılmış olan bir kumaşı dikmek gibidir.

“Retina yırtığı tedavi edilmezse retina yerinden ayrılır” dediniz; bu durumda tedavi nasıl yapılır?

Retina yerinden ayrıldığında tedavi artık cerrahidir. Göz içi ve göz dışı müdahaleler ile ayrılma tamir edilir. Göz içi olan cerrahi müdahaleye; vitrektomi denir. Bu cerrahi sakinleştirici ilaçlar eşliğinde ve lokal anestezi altında, yani göz uyuşturularak da yapılabilir. Bu yöntem özellikle genel anestezinin sakıncalı olduğu bazı hastalarda avantaj sağlar. Bazı hastalar ameliyat aşamasında endişe duymaktadırlar. Ancak son yıllarda cerrahi cihazlar, aletler ve yöntemlerdeki ilerlemeler sayesinde retina ayrılması ameliyatlarında özellikle erken müdahale ettiğimiz hastalarda çok iyi sonuçlar elde edilmektedir.

RETİNA UZMANINA BAŞVURMALARI ÖNEMLİ

Anlattığınız şikayetleri olan hasta, doktora ne zaman başvurmalıdır?

“Bu şikayetleri olan hastalar en kısa sürede göz uzmanına başvurmalıdır” diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Arı Yaylalı, “Yırtık oluşmuşsa lazerle erken müdahale retinanın ayrılmasını engelleyebilir ve böylece ameliyata gerek kalmayabilir. Hasta doktora gelmeden retina yerinden ayrılmışsa da erken dönemde yapılacak ameliyat ile daha iyi sonuçlar almak mümkündür” dedi.

Hasta, hekimini nasıl seçmelidir?

Her göz doktoru bütün göz rahatsızlıklarını tedavi eder diye yanlış bir anlayış vardır. Aslında göz rahatsızlıkları da kendi içinde retina, kornea hastalıkları, göz tansiyonu, şaşılık gibi alt dallara ayrılır. Dolayısıyla retina ile ilgili problemler de retina uzmanının konusudur. Bu nedenle hastaların retina uzmanı bulunan merkezlere başvurmaları çok önemlidir. Retina günümüzde henüz yerine konulamayan gözdeki bir kaç dokudan birisi olduğu için de hastalara bilgili ve tecrübeli retina uzmanlarını tercih etmelerini öneriyorum.