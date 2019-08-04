HASRET BİTTİ HAYRANLARI SILA’YA KAVUŞTU

Yepyeni EP’si ‘Meşk’ ile yine gönülleri fetheden Sıla, Kerki- Solfej yaz konserleri serisine Bodrum’dan başladı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Hyundai etkinlik sponsorluğunda sahneye çıkan Sıla’yı seyircisi karanfillerle karşıladı. Konserin başında dinleyicilerini çok özlediğini belirten Sıla, “Heyecanlıyım ama birazdan geçer. Geçmezse de biz bizeyiz zaten” diyerek ‘Karanfil’ şarkısını Antik Tiyatro’yu dolduran sevenleriyle birlikte söyledi.
KARANFİL ŞİMDİDEN DİLLERDE
Konseri dinlemeye gelen izleyiciler girişte karanfillerle karşılandı ve her konuk elinde bir karanfille konser alnına girdi. Bodrum konserine yeni şarkısı ‘Karanfil’ ile başlayan Sıla’ya dinleyicileri de hep bir ağızdan ellerinde karanfillerle eşlik etti. Sıla ise “Şarkıyı bi kere tam öğrenmemişsiniz onu bir baştan söyleyeyim” diyerek konukları güldürdü.
YENİ İMAJIYLA IŞIL IŞIL
Uzun süredir kısa saçlı olan Sıla, Bodrum konserinde uzun saçlı yeni imajıyla da büyük beğeni topladı. Konserin ilk yarısında Alessandra Rich imzalı ışıl ışıl uzun bir elbise ile çıkan Sıla, ikinci yarıda giydiği tek omuzlu bir A46 giydi.
BODRUM’DA ZEYBEK GECESİ
Sezen Aksu’nun yazdığı yeni şarkısı ‘Zeybek’ i de Bodrum’da dinleyicisi ile buluşturan Sıla’ya zeybek oynayan minik bir de efe eşlik etti. Çağıl Ayaz adındaki küçük efe şarkının sonunda Sıla’ya bir kolye hediye etti. Minik efe performansıyla büyük alkış aldı.