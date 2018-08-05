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Hasta Yaşlı ve Çocuk Bakıcısı Hizmetleri; Ankara'nın Bakıcı Şirketi

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Hasta Yaşlı ve Çocuk Bakıcısı Hizmetleri; Ankara'nın Bakıcı Şirketi
Yakınlarımızın her zaman yanında olabilmek, her ihtiyaçlarına bizzat koşabilmek isteriz; ancak, bu her zaman mümkün olmaz.

Böyle durumlarda, onları emanet edebileceğimiz, uzman, güvenilir, ilgili ve tecrübeli birinin yardımına ihtiyaç duyarız. İS İnsan Kaynakları olarak gereken yardımı sağlarken, sizi; güvenilir, deneyimli, eğitimli, dürüst ve uzman çalışanlar ile bir araya getiririz.

İS İnsan Kaynakları hasta bakıcı temini hizmeti ile bir çok aile misafir olmakta. Sizler için en uygun bakıcıyı bulmak adına gece gündüz çalışan ekibimiz bunun sadece bir iş olmadığının farkında, çocuklarımızı gözü kapılı emanet edebileceğimiz bir çocuk bakıcısı’ nın önemini ve sorumluluğunu bilmekteyiz. Sadece bir bakıcı olarak görmüyoruz yaşlılarımıza bakanları çünkü bir kardeş ya da evlat gibi içtenlikle yapılmalı bakımları işte bu noktada yaşlı bakıcı kadromuz da özenle seçilmekte.

Bebeğiniz, çocuğunuz için, aradığınız kriterleri karşılayabilecek, iyi referansları olan bir çocuk bakıcısı,

Hastanız için, iyileşme sürecindeki gereklilikleri ve desteği sağlayabilen, hijyenik, özenli ve uzman bir hasta bakıcı Ankara veya refakatçı,

yasli-bakicisi.jpgYaşlınız için, ilgi ile düzenli bakım ve yardım sağlayarak, gözünüzü arkada bırakmayacak bir yaşlı bakıcı,

Ev işlerinde size ve sevdiklerinize destek olacak, deneyimli bir eve yardımcı personel,

Her zaman yanınızda olup tam zamanlı destek sağlayabilecek bir evde yatılı bakıcı

Hasta bakıcısı arıyorum nasıl bulabilirim denildiği zaman ilk aklınıza gelen olmak için burdaydık burdayız.

Size ve sevdiklerinize kaliteli ve güvenilir bir bakım hizmeti sağlamak için, sizi İs İnsan Kaynaklarının bakım hizmetlerini deneyimlemeye çağırıyoruz. Sevdiklerinizin, sizin için çok önemli olduğunu biliyor ve sizi anlıyoruz. Onlara iyi bakma görevini üstlenmekten memnuniyet duyarız. İş İnsan Kaynakları Ankara’nın Bakıcı Şirketi.

Hasta Bakıcısı, Yaşlı Bakıcısı, Refakatçı ve Çocuk Bakıcısı ararken çalıştığınız firma’nın İş Kur Özel İstihdam bürosu olmasına lütfen dikkat edin.

4904 sayılı iş kanunu gereği iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edilemez ve ücret alınamaz.

Size bir telefon kadar yakınız:   0312 229 29 43 - 0546 815 54 48   

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