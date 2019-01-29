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HASTALIK FOBİNİZ Mİ VAR?

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Begüm Yılmaz

Sağlığınıza ne kadar dikkat ediyorsunuz? Üçüncü şahısların beğenisi kazanmak adına verdiğiniz yüzlerce liranın karşılığını kimsenin görmediği organlarınız için harcıyor musunuz? Türkiye’nin en büyük problemlerinden olan sağlığın toplum üzerindeki etkisi oldukça büyük. İnsanlar hastaneye gitmekten korkuyorlar. Daha doğrusu hastaneye gitmekten değil, gittiklerinde bir hastalıklarının olduğunu öğrenmekten korkuyorlar. Basit bir kan verme bile gözlerde büyüyor. Sağlığımız hakkında düşünmeye ancak onu kaybettiğimizde başlıyoruz.


Lüks restoranlara gidip orijinal şekilde sunulmuş bir yiyeceği fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşmak için büyük bir çaba içindeyiz. Ama düzenli olarak sağlık kontrolünden geçmekten bihaberiz. Bu nedenle hasta olsak da farkında olmuyoruz. Hatta bazen geç de kalıyoruz…

Giyimimize gösterdiğimiz önem kadar sağlığımıza da gösterelim. Kendimizi çaresizliğin içinde bulup sevdiklerimizi üzmeyelim. Sevdiklerimizi kaybedip de keşke demeyelim. Bir kan vermek en fazla on dakikanızı alır. Devlet hastanelerinde ücretsiz olan sağlık kontrolünden geçmek çok zor olmasa gerek. Toplumun hastalık fobisini yenmesi gerekiyor. Fobi, mezarlıkta sonlanmamalı. Bunun için hastaneye gidip sağlık kontrolünden geçmek için hasta olma zorunluluğunun bulunmadığını topluma anlatmak gerek. Toplumun kanayan yarası bu. Nasıl ki her ihtiyacınız olduğunda giysi almıyorsunuz, tokken de bir şeyler yiyebiliyorsunuz, sağlığınızı kaybetmeden de hastaneye gidebilirsiniz. Düzenli sağlık taramaları ileride oluşabilecek hastalıkları size erkenden haber verebilir. Unutmayın; erken teşhis hayat kurtarır…

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