Bülent Ertekin

Sorumluyuz...

Görmezden...

Duymazdan...

Bilmezden ... gelmemek gibi yükümlülüğümüz inancımız gereği yok.

Hiç bir şekilde üç maymunu oynayamayız, oynayamazsınız.

Zira, her Müslüman üzerine düşen görevi yapmakla sorumludur. Bir insanın toplumda bulunduğu konum ona bazı sorumluluklar yükler. Her Müslüman da bulunmuş olduğu konumuna göre sorumlu olur. Bu konuya bir hadisi şerifle bakabiliriz:



“Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle, ona da gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz.”

(Tirmizi, Fiten, 11; İbnu Mace, Fiten, 20)



veya başka bir sahih kitapta konu ile alakalı olarak,



"Kişi değiştirmeye güç yetiremiyeceği bir münkeri (sakıncalı eylemi) görünce, Allah’a o eylemi münkir olduğunu, yani asla hoşlanmadığını bildirmesi, onu kurtarmaya yeter." (Taberani)



Diğer yanda ise Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin kaleme aldığı Risale-i Nur Külliyatında Bediüzzaman Hazretleri,



"Nefsime dedim: Eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime ait ise, Allah ondan razı olsun ki, benim nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru söylemişse, beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemişse, beni riyadan ve riyanın esası olan şöhret-i kâzibeden kurtarmaya yardımdır. Evet, ben nefsimle musalâha etmemişim. Çünkü terbiye etmemişim. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse, ondan darılmak değil, belki memnun olmak lâzım gelir."

(Mektubat 16. mektub) der.



Görüldüğü gibi hiç bir şekilde

GÖRMEDİM...

DUYMADIM...

BİLMİYORUM...

YOOOOOOOO!!!

Demek gibi bir sorumlulugumuz yooook.

O halde ne yapacağız?



HATIRLAT/ İKÂZ ET..!

ZİRA;

HATIRLATMAK,

MÜ’MİN OLANLARA FAYDA VERİR..!



ZİRA DİN NASİHATTİR





Emanete.......... İhanet etmeyin...

Hâlinizden......... Şikâyet etmeyin

Büyüğünüze...... Emretmeyin…

Boş şeylerde..... Israr etmeyin...

Nefesinizi.......... Boşa tüketmeyin…

İnsanları........... Bekletmeyin…

Etrafınızı........... Kirletmeyin…

Hayatınızı.......... Mahvetmeyin…

Kimseye............ Minnet etmeyin.

İnsanları............Yüzüne karşı methetmeyin…

Kimseye............ Küfretmeyin...

Kötülüğe........... Meyil etmeyin…

Malınızı............. Boşa sarf etmeyin…

Sırrınızı............. Açık etmeyin…

Her Şeyi............ Merak etmeyin…

Suçunuzu.......... İnkar etmeyin…

Şerefinizi........... Kaybetmeyin..

Vatanınızı.......... terk etmeyin...

İyiliğe ................niyet edin...

Büyüklere ..........hürmet edin...

Sıkıntıya .............sabredin...

Aza ....................kanaat edin...

Sözünüzde .........sebat edin...

Bildiğinizle ............amel edin...

Hatanızı ...............kabul edin...

Yaramaz ...............ise def edin...

Varken ...................tasarruf edin...

Âlimlerle ...............sohbet edin...

Nefsinizle ..............inat edin...

Sofranıza ..............davet edin...

Zararlıysa ..............men edin...

Seviyorsanız ..........ifade edin...

Kalpleri ..................fethedin...

Misafire .................ikram edin...

Muhtaca ................yardım edin...

Bilseniz de .............istişare edin...

Tehlikeye ................dikkat edin

Hakkı .....................teslim edin...

Unutacaksanız ........kaydedin...

Esirgemeyin .............lütfedin...

Gariplere ................merhamet edin...

Kazanmaya ............gayret edin...

Çalışanı ................takdir edin...

Başarıyı ................tebrik edin...

Mazereti ...............kabul edin...

Her an ..................tevekkül edin...

Hastaları ..............ziyaret edin...

Çocuğunuzu .........terbiye edin...

Herkese ...............tebessüm edin...

Güvenseniz de ........kontrol edin...

İnanmayana ............ispat edin...

Fakirleri ....................gözetin...

Hayır için ..................sarf edin...



Yapılır/ yapabiliriz değil mi?

Yaparız yaparııııııız!!!

O halde gelin yarın bir yerden başlayın/ başlayalım.



Selam ve dua ile.