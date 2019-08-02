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02 Ağustos 2019 Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle.

Hava Durumu 02.08.2019, 09:09 02.08.2019, 09:46
02 Ağustos 2019 Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle.

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesinin yerel olmak üzere sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde parçalı bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

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