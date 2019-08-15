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15 Ağustos 2019 Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta hava durumu şöyle...

Hava Durumu 15.08.2019, 09:06 15.08.2019, 09:16
15 Ağustos 2019 Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta hava durumu şöyle.

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in batısı, Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Osmaniye çevreleri ile Antalya’nın iç kesimleri, Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ve Hatay’ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu 30

Bursa: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren (İbradi, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#15 Ağustos 2019 Yurtta Hava Durumu #hava durumu #yurtta hava durumu #ankara hava durumu #izmir hava durumu #istanbul hava durumu
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