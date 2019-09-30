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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

Almanya'da kötü hava şartları ulaşımı olumsuz etkiledi

BERLİN (AA) - Almanya'da şiddetli rüzgar ve yağmur, bazı şehirlerde hayatı olumsuz etkiledi.Ülkede bu sabah başlayan şiddetli rüzgar ve yağmur, bazı şehirlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.Alman Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada,...

Hava Durumu 30.09.2019, 13:19 30.09.2019, 13:25
Almanya'da kötü hava şartları ulaşımı olumsuz etkiledi
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BERLİN (AA) - Almanya'da şiddetli rüzgar ve yağmur, bazı şehirlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Ülkede bu sabah başlayan şiddetli rüzgar ve yağmur, bazı şehirlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Alman Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, Leipzig civarında şiddetli rüzgarın saatte 145 kilometre hızı bulduğu belirtildi.

Açıklamada gün içinde yola çıkacaklara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Alman Demiryolları'ndan (Deutsche Bahn) yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle Hamburg - Berlin, Hannover - Bremen ve Hannover - Wolfsburg hatlarının ulaşıma geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Rüzgar ve yağmur nedeniyle devrilen bir ağaç, Wolfsburg'ta hızlı tren hattına düştü. Ağaca çarpan trendeki 250 yolcu tahliye edilerek otobüslerle güvenli yerlere ulaştırıldı.

Dortmund bölgesinde de aşırı yağış nedeniyle yaklaşık 300 koyun mahsur kaldı. Koyunlar, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#ulaşım #kötü hava şartları #hava durumu #almanya
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