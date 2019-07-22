Ankara Hava Durumu - Bugün Yarın Meteoroloji Hava Tahmini

Ankara hava durumu tahminlerine kısa ve uzun dönemli olarak sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Ankara’nın yerel haber sitesi olarak faaliyet veren web sitemizde Ankara meteoroloji tahminlerine de güncel olarak dilediğiniz an ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Saatlik,

Günlük,

5 günlük,

Haftalık,

15 günlük,

Aylık

Ve farklı periyotlar içerisinde beklenen Ankara hava tahminlerinin yer aldığı sayfamızda güne başlamadan önce, yapacağınız programlar öncesinde ve ileri tarihli düzenleyeceğiniz organizasyon tarih seçimlerinde nokta atışı isabetle hava tahmin sonuçlarına ulaşabileceksiniz.

Hava Durumu Ankara Meteoroloji Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi rakamlarının yer verildiği sayfamızda en düşük yanılma payı içerisinde hava tahmin bilgisine Ankara merkez için ulaşabileceğiniz gibi, Ankara Büyükşehir sınırları içerisinde yer alan tüm Ankara ilçeleri için de hava tahmin raporlarına dilediğiniz tarih periyotları içerisinde sizlere sunulmaktadır. Herhangi bir programı takip etmek yerine anlık olarak dilerseniz webden dilerseniz tüm akıllı cihazlardan Ankara’nın hava tahmin raporlarını kontrol edebilirisiniz.

Haftalık Ankara Hava Durumu

İçerisine gireceğiniz yeni haftada devam eden mesainizde sizi Ankara’da nasıl bir havanın beklediğini öğrenmek için web sitemizden Ankara hava durumu 5 günlük sonuçlarını inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yağmur, kar, vb. hava olaylarına karşı hazırlıksız yakalanmamak,

İş programınızda yer alan notların hava koşullarından etkilenmemesi için gerekli önlemi almak,

Çocuğunuzu okula göndermeden önce nasıl giydirmeniz gerektiğini öğrenmek,

Ankara’nın gideceğiniz ilçesinde merkeze veya yaşadığınız ilçeye göre nasıl bir havanın sizi beklediğini öğrenmek

İçin web sitemizden haftalık olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin verilerine ulaşabilirsiniz.

Aylık Ankara Hava Durumu

Ankara hava durumu 30 günlük verileri ilerleyen günlerde düzenleyeceğiniz düğün, nişan veya açık hava toplantısı gibi organizasyonlar öncesi en büyük rehberiniz olacak. Düzenleyeceğiniz açık hava organizasyonlarına katılımı doğrudan etkileyecek hava durumuna karşı hazırlıksız yakalanmamak için web sitemizden önümüzdeki günlerde Ankara merkez ve ilçelerinde nasıl bir havanın yaşanacağı tahminlerine ulaşabilirsiniz.

Ankara ile ilgili gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz web sitemizde yer alan Ankara meteoroloji sayfasını günlük olarak takip etmeyi ihmal etmeyerek zorlu hava koşullarına karşı hazırlıksız yakalanma riskinizi ortadan kaldırabilirsiniz.