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Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

- Kentte etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Hava Durumu 05.09.2019, 15:32 05.09.2019, 16:53
Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde doluya dönüştü.

Şiddetli sağanak nedeniyle kent merkezinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yüksek kesimlerde etkili olan dolu nedeniyle merkeze bağlı Yaylacık köyü ve çevresi beyaza büründü.

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