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Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava Durumu 03.10.2019, 10:30 03.10.2019, 10:43
Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 1, Ağrı'da 4, Erzurum'da 7, Iğdır'da 9 ve Erzincan'da 10 derece ölçüldü.

Bölgede günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 29, Ağrı'da 26, Erzincan'da 24, Kars'ta 23, Ardahan'da 22 ve Erzurum'da 20 derece olacağı öngörülüyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#ağrı #ardahan #erzincan #Erzurum #ığdır #kars #Meteoroloji #Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü
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