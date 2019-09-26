Doğu Anadolu’da hava sıcaklıkları geceleri sıfırın altına düştü
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklıkları geceleri sıfırın altına düşmeye başladı. Bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 6 derece oldu.
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklıkları geceleri sıfırın altına düşmeye başladı. Bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 6 derece oldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İL İL SICAKLIKLAR;
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan Göle’de eksi 6, Damal ve Çıldır ilçelerinde eksi 4, Erzurum’un Çat ve Tekman ilçelerinde eksi 2, Kars Selim’de eksi 2, Ağrı’da 2, Iğdır’da 7, Erzincan’ın Otlukbeli ve Refahiye ilçelerinde eksi 1 derece oldu.
Gün içinde beklenen sıcaklık ise Erzurum’da 22, Kars’ta 23, Ağrı’da 25, Iğdır’da 28, Erzincan’da 27derece.
(İHA)
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