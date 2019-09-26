Son Dakika
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail’e teslim olmayacağız"
Basketbol: 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in
İstanbul'daki deprem sonrası Açıklama: "Yarın okullarımız açık olacak"
ByLock kullanan avukata hapis
Isparta’ya şehit ateşi düştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Okullarımız yarın açık, öğrencilerimizi bekliyoruz"

Doğu Anadolu’da hava sıcaklıkları geceleri sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklıkları geceleri sıfırın altına düşmeye başladı. Bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 6 derece oldu.

Hava Durumu 24.09.2019, 09:20 24.09.2019, 09:27
Doğu Anadolu’da hava sıcaklıkları geceleri sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklıkları geceleri sıfırın altına düşmeye başladı. Bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 6 derece oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL SICAKLIKLAR;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan Göle’de eksi 6, Damal ve Çıldır ilçelerinde eksi 4, Erzurum’un Çat ve Tekman ilçelerinde eksi 2, Kars Selim’de eksi 2, Ağrı’da 2, Iğdır’da 7, Erzincan’ın Otlukbeli ve Refahiye ilçelerinde eksi 1 derece oldu.

Gün içinde beklenen sıcaklık ise Erzurum’da 22, Kars’ta 23, Ağrı’da 25, Iğdır’da 28, Erzincan’da 27derece.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#doğu anadolu #hava sıcaklıkları #Doğu Anadolu Bölgesi
Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:33
Öğle 12:45
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@