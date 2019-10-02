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Doğu’da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan’da ölçüldü

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde ölçüldü.

Hava Durumu 02.10.2019, 09:43 02.10.2019, 09:54
Doğu’da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan’da ölçüldü

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’da 1, Kars’ta 2, Ağrı’da 4, Erzurum’da 5, Erzincan’da 9, Iğdır’da 11 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan’da 29, Iğdır’da 28, Ağrı’da 25, Erzurum ve Kars’ta 24, Ardahan’da 22 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle’de eksi 5,1 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Erzincan Kemaliye’de 30,5 derece oldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Kemaliye #Meteoroloji #hava sıcaklığı #hava durumu #doğu anadolu #erzincan
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