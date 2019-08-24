Doğu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve Erzurum’un kuzey kesimleri ile Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’da 10, Kars’ta 11, Ağrı’da 12, Erzurum’da 13, Erzincan’da 17, Tunceli’de 16 ve Iğdır’da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır’da 36, Erzurum ve Ardahan’da 26, Kars’ta 28, Ağrı’da 31, Tunceli’de 32, Erzincan’da 30 derece olacak.

Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan/ Göle’de 6,3 en yüksek sıcaklık ise Iğdır/Merkez: 28,6 derece.

(İHA)