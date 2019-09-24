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Doğu’da sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak

Yüksek kesimlere kar yağması dolayısıyla Doğu Anadolu bölgesinde düşen hava sıcaklığı bugün itibariyle 2 ila 4 derece arasında artarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hava Durumu 23.09.2019, 09:18 23.09.2019, 09:31
Doğu’da sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak
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Yüksek kesimlere kar yağması dolayısıyla Doğu Anadolu bölgesinde düşen hava sıcaklığı bugün itibariyle 2 ila 4 derece arasında artarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Kars’ta 5, Ağrı’da 7, Iğdır’da 10, Erzincan’da 11, Tunceli 9, Ardahan’da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum ve Kars’ta 21, Ağrı’da 23, Iğdır, Erzincan ve Tunceli’de 25, Ardahan’da 18 derece olacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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