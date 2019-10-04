Haftasonu Plan Yapacaklara Kötü Haber! Fırtına ve Sağanak Geliyor... İşte o şehirler!

Geçen hafta sonu itibarıyla bugüne kadar genelde yağışsız, az bulutlu ve açık geçen havaların sonuna geliniyor. Bugün gündüz saatlerinde Trakya'da, akşam saatlerinde ise Kıyı Ege'de etkisini gösterecek olan yağışlar haftasonu da devam edecek.

Trakya ve Kıyı Ege'de Çok Kuvvetli

Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Düşecek

Bugün Trakya, Marmara'nın batı bölümleri ve Kıyı Ege'de, Yarın ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu bölgesinin kuzeybatı bölümleri ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışların Trakya ve Kıyı Ege'de kuvvetli bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.

Yağışlı sistemin pazar günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve Doğu Akdeniz'de etki gösterdikten sonra hemen ardından gelen Pazartesi günü yurdu terk etmesi ve yine Pazartesi günü yurdun bu kez de batı bölgesinin yeni bir yağışlı hava etkisi altına gireceği ifade ediliyor.