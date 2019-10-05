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İstanbul'da kuvvetli fırtına ve sağanak
- Kuvvetli yağış ve fırtına Maltepe'de bir okulun çatısının yerinden sökülmesine yol açtı
Hava Durumu 05.10.2019, 10:57 05.10.2019, 11:28
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle Maltepe'de bir okulun çatısı yerinden sökülerek park halindeki bazı araçların üzerine düştü.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde etkili olan fırtınada, Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesindeki Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait spor kompleksi olarak kullanılan ek binanın çatısı yerinden söküldü.
Koparak savrulan çatı parçaları, Küçükyalı Ceddesinde park halindeki bazı araçların üstüne düştü. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı olay yerinde itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri çalışmaya başladı.
Araçlarda meydana gelen hasarla ilgili de tespit yapılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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