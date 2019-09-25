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İstanbul’da yağmur başladı

Yetkililer tarafından yapılan yağmur uyarısının ardından Beylikdüzü ve çevresinde yağış başladı.

Hava Durumu 25.09.2019, 10:21 25.09.2019, 10:28
İstanbul’da yağmur başladı

Yetkililer tarafından yapılan yağmur uyarısının ardından Beylikdüzü ve çevresinde yağış başladı.

Meteoroloji tarafından bugün sabah saatlerinde kent genelinde yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından Beylikdüzü ve çevresinde yer yer sağanak ve yer yer hafif şekilde yağış görüldü. Sokakta bulunan vatandaşların şemsiye ile önlem aldıkları görüldü. Bazı vatandaşlar ise ellerindeki çantalar ile kendilerini korumaya aldı. Yağış nedeniyle trafikte ise aksama olmadı.

(Murat Delice - Erdal Can İçelli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#hava durumu #istanbbul
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