İstanbullular Dikkat! Valilikten Korkutan Uyarı Geldi: Bu Akşam Yaşanacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış açıklaması sonrasında İstanbul Valiliği'de açıklama yaptı. İstanbul'da bugün akşam saatleri itibarıyla serin ve yağışlı havanın etki göstereceği ifade edildi.
İstanbul Valiliği tarafından gelen açıklamada, şehir genelinde Orta Akdeniz'den gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada, geçen hafta sonundan bugüne kadar genel olarak yağışsız, az bulutlu, açık geçe havaların ve bunun yanı sıra mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, bugün gündüz saatleri itibarıyla Trakya bölgesinde başlayacak olan yağışlar beraberinde, yerini haftasonu serin ve yağışlı havalara bırakılacağı belirtildi.
Uyarı
5 Ekim Cumartesi günü İstanbul'un tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etki göstereceğinin ifade edildiği söz konusu açıklamada vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.
Rüzgar hızının 70 km/h'a ulaşabileceğin de altı çizildi.
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|9
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|6
|9
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|6
|5
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|16. Boluspor
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|2
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|6
|2
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|6
|-2
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|P
|1. Liverpool
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|21
|2. Man City
|7
|16
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|7
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|12
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|7. Chelsea
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|7
|7
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|7
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|5
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|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
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|7
|14
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|7
|14
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|7
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|5. Real Sociedad
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|12
|8. Villarreal
|7
|11
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|9
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|8
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|7
|8
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|7
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|5
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|7
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