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İstanbullular güne sis ile uyandı

İstanbullular bu sabah güne sisle uyandı. Anadolu yakasında sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Hava Durumu 15.10.2019, 09:26 15.10.2019, 10:06

İstanbullular bu sabah güne sisle uyandı. Anadolu yakasında sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

İstanbul’da bu sabah saatlerinde işe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar, yoğun sis ile karşılaştı. Anadolu yakasında bazı bölgelerde etkili olan sis, görüş mesafesini oldukça azalttı. Yüksek binaların çatılarının sisin içerisinde kaldığı görüldü. Etkili olan yoğun sis drone ile görüntülendi.

(Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#istanbul #sis #hava #anadolu yakası
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