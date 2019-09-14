Son Dakika
TİM, KOSGEB ile ihracata ilk adım seferberliği başlatıyor
Teröristlere darbe üstüne darbe
“CHP emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisi"
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bayburt’ta
223 şüpheli asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı
“Ticaret savaşları yerli ve milli olmanın önemini gösteriyor“
800 yıllık İncil ve İbranice işlenmiş ferman ele geçirildi
“Türkiye'nin geleceği holdinglerde değil gizli şampiyonlarda“
Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor
Prostat kanseri, erkeklerin korkulu belası!

Marmara'da az bulutlu hava 14 Eylül 2019

Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.

Hava Durumu 14.09.2019, 09:40 14.09.2019, 14:05
Marmara'da az bulutlu hava 14 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Parçalı ve az bulutlu hava öngörülen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/s) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksama ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

banner62
#Marmara Bölgesi #mevsim normalleri
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Eylül 2019
İmsak 04:56
Güneş 06:21
Öğle 12:49
İkindi 16:21
Akşam 19:08
Yatsı 20:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Trabzonspor 3 5
7. Ankaragücü 3 5
8. Sivasspor 3 4
9. Beşiktaş 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Balıkesirspor 4 6
6. Adana Demirspor 3 5
7. Keçiörengücü 3 5
8. Adanaspor 3 4
9. Erzurum BB 3 4
10. Osmanlıspor 3 4
11. Akhisar Bld.Spor 3 4
12. Altay 3 4
13. Menemen Belediyespor 3 4
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 4 8
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@