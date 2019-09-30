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Marmara'da az bulutlu hava bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında mevsim normalleri civarında ve yer yer...

Hava Durumu 30.09.2019, 10:20 30.09.2019, 10:28
Marmara'da az bulutlu hava bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın doğu ve güneydoğu (keşişleme), gece saatlerinde güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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#Marmara Bölgesi #Meteoroloji #hava durumu #sıcaklık #marmara
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