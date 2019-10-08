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Marmara'da sağanak etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve bölgenin doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ila 3 derece...

Hava Durumu 08.10.2019, 09:16 08.10.2019, 10:00
Marmara'da sağanak etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve bölgenin doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredecek.

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, akşam saatlerine kadar sağanak tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde İstanbul ve bölgenin doğusunda (Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde) yerel olarak kuvvetli (30-50 kg/m²) olacak.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönünden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği bölgede sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#marmara #sağanak
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