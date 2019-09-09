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Marmara'da sağanak
- İstanbul'un kuzey kesimlerinde hafif sağanak öngörülüyor
Hava Durumu 09.09.2019, 09:45 09.09.2019, 13:05
İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un kuzey kesimlerinde hafif sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.
İstanbul'un kuzey kesimlerinin hafif sağanak öngörülürken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
24°
parçalı az bulutlu
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